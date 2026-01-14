Πού βρίσκονται οι κύριες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση από την Ουάσινγκτον, ύστερα από τις προτροπές του Αμερικανού προέδρου στους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Παρακάτω ακολουθούν οι κυριότερες στρατιωτικές βάσεις που έχουν οι αμερικανικές δυνάμεις ανά τη Μέση Ανατολή, όπως τις κατέγραψε το Reuters. Πρόκειται για αεροπορικές βάσεις, για εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, για ραντάρ καθώς και για φυλάκια.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ: Έδρα του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

ΚΑΤΑΡ: Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 59 στρεμμάτων, στην έρημο έξω από την πρωτεύουσα Ντόχα, είναι το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια έκταση εδάφους που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά. Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση της Μέσης Ανατολής φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι αυτή και οι περιφερειακοί εταίροι της είχαν ανοίξει ένα νέο κέντρο συντονισμού (MEAD-CDOC) στο Αλ Ουντέιντ για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Το νέο κέντρο θα βελτίωνε τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές δυνάμεις συντονίζονται και μοιράζονται τις αεροπορικές και πυραυλικές ευθύνες σε όλη τη Μέση Ανατολή, ανέφερε.

ΚΟΥΒΕΪΤ: Αρκετές εκτεταμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το στρατόπεδο Arifjan, το προκεχωρημένο αρχηγείο του Κεντρικού Στρατού των ΗΠΑ και την αεροπορική βάση Ali Al Salem, περίπου 40 χλμ. από τα ιρακινά σύνορα και γνωστή ως «ο βράχος» για το απομονωμένο, τραχύ περιβάλλον της. Το στρατόπεδο Buehring ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 και αποτελεί σταθμό για μονάδες του Αμερικανικού Στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αμερικανικού Στρατού.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας των ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι, και την οποία μοιράζεται με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει υποστηρίξει βασικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αναπτύξεις αναγνώρισης σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πλοία.

ΙΡΑΚ: Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στόχευσαν τη βάση το 2020, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ. Βρισκόμενη στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η αεροπορική βάση του Ερμπίλ χρησιμεύει ως κόμβος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και ασκήσεις μάχης. Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ παρέχοντας μια ασφαλή τοποθεσία για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου του 2024.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία - οι οποίοι αριθμούσαν 2.321 το 2024 σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου - λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ. Μερικά βρίσκονται περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία υποστηρίζει τα μέσα αεράμυνας του στρατού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot και των συστημάτων άμυνας τερματικού μεγάλου υψομέτρου.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Στο Αζράκ, 100 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, βρίσκεται η αεροπορική βάση Μουουάφακ αλ Σάλτι, η οποία φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα Αεροπορικών Εκστρατειών της Κεντρικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και συμμετέχει σε αποστολές σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

ΤΟΥΡΚΙΑ: Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διοικούν από κοινού την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη νότια επαρχία Άδανα. Φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Φιλοξενεί επίσης 1.465 μέλη του αμερικανικού στρατού που σταθμεύουν στην Τουρκία.