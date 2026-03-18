Το Ιράκ διέκοψε όλες τις εισαγωγές φυσικού αερίου από το Ιράν

Το Ιράκ εισήγαγε έως σήμερα περισσότερο από το ένα τρίτο των αναγκών του σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια από το Ιράν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν, πριν χτυπηθεί
Όλες οι εισαγωγές φυσικού αερίου του Ιράκ από το Ιράν έχουν διακοπεί μετά από τις επιθέσεις που δέχτηκε το πετρελαϊκό και φυσικό αέριο κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ηλεκτρισμού του Ιράκ που μεταδόθηκε από τα ιρακινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Ιράκ εισήγαγε έως σήμερα περισσότερο από το ένα τρίτο των αναγκών του σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια από το Ιράν.

«Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων των εξελίξεων στην περιοχή, η ροή του ιρανικού φυσικού αερίου προς το Ιράκ σταμάτησε εντελώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άχμαντ Μούσα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA. Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι μια ισραηλινο-αμερικανική αεροπορική επιδρομή είχε στόχο εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Parth, το οποίο η Τεχεράνη μοιράζεται με το Κατάρ.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου του Ιράν προέρχεται από το South Pars, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις βιομηχανικές πρώτες ύλες, την παραγωγή πετροχημικών και την κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση το χειμώνα.

