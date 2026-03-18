Χαρδαλιάς: «Έργα ουσίας που αλλάζουν την καθημερινότητα στην Αττική»

Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Αττικής στην εφημερίδα «Νότιος Ορίζοντας»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στην προτεραιοποίηση έργων ουσίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στις μεγάλες αυτοδιοικητικές προκλήσεις όπως η αντιπλημμυρική θωράκιση και η διαχείριση του κυκλοφοριακού, αλλά και στη σταθερή του πρόθεση να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα το 2028, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Νότιος Ορίζοντας» και τον δημοσιογράφο Αιμίλιο Περδικάρη.

«Στόχος μας - και ταυτόχρονα το απόλυτο στοίχημα – είναι ο Νότιος Τομέας, αλλά και η Αττική γενικότερα, να γίνουν ένας καλύτερος τόπος για να ζεις, για να ζούμε όλοι μας» επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ αναφερόμενος στην έντονη αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, έκανε λόγο για έναν «άνευ προηγουμένου μετασχηματισμό», υπογραμμίζοντας ότι η πρόκληση για την Περιφέρεια δεν είναι μόνο η υλοποίηση μεγάλων έργων, αλλά κυρίως το αποτύπωμα που αφήνουν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι μόνο η κλίμακα μεγέθους των project που υλοποιούνται, είναι το είδος και η ουσία τους. Όχι απλώς να γεμίσουμε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας με καινούργιες, εντυπωσιακές κατασκευές μόνο και μόνο για το θεαθήναι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, το οποίο χαρακτήρισε «ένα οραματικό έργο» που «αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη φιλοσοφία», δίνοντας έμφαση στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον δημόσιο χώρο.

Όπως επεσήμανε, το ζητούμενο είναι οι αλλαγές να βελτιώνουν την καθημερινότητα με βασική αρχή τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, σημειώνοντας με έμφαση: «Με την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, εγώ τουλάχιστον, δεν παίζω, ούτε κάνω πειράματα».

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα του έργου, ο κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε ότι τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί έχουν ξεπεραστεί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο έργο ανάπλασης που σχεδιάστηκε εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια στην περιοχή του Φαλήρου».

Όπως ανέφερε, «ο ορίζοντας αποπεράτωσης είναι 36 μήνες από την έναρξη των εργασιών», εκτιμώντας ότι έως το 2029 η Αττική θα αποκτήσει «ένα πραγματικά υπέροχο και καθ’ όλα σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο, ένα νέο τοπόσημο για την Ελλάδα και ολόκληρη τη Μεσόγειο», ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας και της αντιπλημμυρικής θωράκισης, με αφορμή τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε την προστασία του Λεκανοπεδίου «απόλυτη προτεραιότητα και προσωπικό στοίχημα», σημειώνοντας ότι υλοποιείται «το πιο εκτενές πρόγραμμα που έγινε ποτέ στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο περιλαμβάνει 55 αντιπλημμυρικά έργα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σχέδιο «με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, υπό πλήρη και άμεσο έλεγχο, με ξεκάθαρη λογοδοσία», επαναλαμβάνοντας ότι «η πρώτη και κύρια έγνοια μου είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μου».

Σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ο κ. Χαρδαλιάς ήταν σαφής ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, επισημαίνοντας πως «το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με ευχολόγια, ούτε με ένα μόνο μεγάλο έργο».

Τόνισε την ανάγκη για έναν ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει την εμπειρία και την ετοιμότητα να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Αν και θα θέλαμε να μας ανατεθεί η ευθύνη της επίλυσής του, όπως άλλωστε σε όλες τις μεγάλες μητροπολιτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, δυστυχώς η Πολιτεία παραμένει φοβική και λυπάμαι που θα το πω καθόλου αποτελεσματική. Χρειάζεται ένας φορέας που να σχεδιάζει, να δρομολογεί και εν τέλει να υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στην έκταση του οδικού δικτύου της Αττικής και στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η συντήρηση και η διαχείρισή του: «Εμείς έχουμε την ευθύνη της συντήρησης ενός οδικού δικτύου 1.650 χιλιομέτρων χωρίς καμία χρηματοδότηση δυστυχώς για θέματα οδικής ασφάλειας από το κράτος, και προσπαθούμε με ιδίους πόρους να προχωράμε σε έργα οδικής ασφάλειας, αναβάθμιση κόμβων, βελτίωση σηματοδοτήσεων και παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι απαιτείται «συνδυασμός παρεμβάσεων – μικρών, μεσαίων και μεγάλων – που να δουλεύουν μαζί», δίνοντας έμφαση στις πρακτικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ήδη η Περιφέρεια στο οδικό δίκτυο, με στόχο «να μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών και να βελτιώνει την ασφάλεια στις μετακινήσεις».

Αναφερόμενος στη συνεχή παρουσία του στους δήμους της Αττικής, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε τη σημασία της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές, σημειώνοντας ότι «η Αυτοδιοίκηση ζει και αναπνέει στο πεδίο, στις γειτονιές μας». Μέσα από τις επισκέψεις αυτές, όπως είπε, διασφαλίζεται «πραγματική εικόνα για το τι προχωρά και πού χρειάζεται επιτάχυνση», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία των έργων, τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός μετατρέπεται σταδιακά σε χειροπιαστό αποτέλεσμα στις γειτονιές».

Στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο βαθμών διοίκησης, αλλά και του κράτους με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα, επισημαίνοντας πως «όταν οι αρμοδιότητες δεν είναι ξεκάθαρες, δημιουργούνται καθυστερήσεις και τελικά ταλαιπωρείται ο πολίτης». Αντίθετα, όπου υπάρχει συντονισμός, «όσο πιο σαφές είναι το θεσμικό πλαίσιο» – όπως χαρακτηριστικά τόνισε – «τόσο πιο καλύτερα μπορούμε να προχωρήσουμε έργα που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες, γρήγορα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Ιδιαίτερα θετικά αποτίμησε τη συνεργασία με τους δημάρχους του Νότιου Τομέα, την οποία χαρακτήρισε «συνεργασία ουσίας», σημειώνοντας ότι υπάρχει «διαρκής επικοινωνία και κοινός σχεδιασμός για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών». Όπως τόνισε, αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική για την υλοποίηση παρεμβάσεων «σε κάθε γειτονιά του Λεκανοπεδίου» με πραγματικό αποτύπωμα.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο κ. Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά την πρόθεσή του να διεκδικήσει «μια δεύτερη και τελευταία θητεία στην Περιφέρεια Αττικής» θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μακρόπνοο σχέδιο υλοποίησης των 280+1 μεγάλων έργων υποδομής, που θα βελτιώσουν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. «Η Αττική του 2030 για εμένα δεν είναι σύνθημα. Είναι στόχος. Μια Περιφέρεια πιο ανθεκτική, με καλύτερες υποδομές και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους της» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν τα έργα που έχει ανάγκη η Αττική και να φαίνεται στην πράξη το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας».

