Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα «πληρώσουν» σύντομα

Με γραπτή δήλωση εμφανίστηκε την Τετάρτη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος υποσχέθηκε εκδίκηση γι' αυτούς που σκότωσαν τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, και τον γιο του, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Iran’s supreme leader Mojtaba Khamenei said in a message posted on a Telegram channel attributed to him that those responsible for the killing of Ali Larijani, secretary of Iran’s Supreme National Security Council, would soon pay the price.



"Every blood has a price that his… — Iran International English (@IranIntl_En) March 18, 2026

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του. Αναμφισβήτητα, η δολοφονία μιας τόσο εξέχουσας προσωπικότητας μαρτυρά τη σημασία του και το μίσος των εχθρών του Ισλάμ απέναντί του», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του.

«Όσοι είναι εχθρικοί προς τον Ισλαμισμό πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η αιματοχυσία στους πρόποδες του πανύψηλου δέντρου του ισλαμικού συστήματος θα το κάνει μόνο ισχυρότερο. Κάθε αίμα που χύνεται έχει το τίμημά του και οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων σύντομα θα πρέπει να το πληρώσουν», ανέφερε.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του πριν από μια εβδομάδα και πλέον, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως μπορεί να έχει «παραμορφωθεί» καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

