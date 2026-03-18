Ιράν: Ποιοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Δείτε χρονοδιάγραμμα των δολοφονιών κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν

Ειρήνη Κοστιούκ

Ιράν: Ποιοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Σιίτες μουσουλμάνοι κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του γιου του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την «Ημέρα της Κουντς» προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, στη Βαγδάτη του Ιράκ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο «X», τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, σηματοδοτώντας άλλη μια δολοφονία ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της χώρας.

Το βράδυ της Τρίτης, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε, επίσης, σε νυχτερινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού επιβεβαιώθηκε και η δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Οι θάνατοι αυτοί αποτελούν τα μεγαλύτερα πλήγματα στην ηγεσία του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας την αρχή του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. Οι αρχικές επιθέσεις σκότωσαν επίσης αρκετά υψηλόβαθμα μέλη της ηγεσίας ασφαλείας του Ιράν.

Χρονοδιάγραμμα των δολοφονιών άλλων κορυφαίων αξιωματούχων

  • 28 Φεβρουαρίου

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πρώτες επιθέσεις της σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών και στοχοποίησαν συνολικά 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες. Εκτός από τον Χαμενεΐ, σκοτώθηκε και ο κορυφαίος σύμβουλός του για την ασφάλεια, Αλί Σαμχανί, όπως και ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχάμεντ Πακπούρ , ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντολαΐμ Μουσαβί, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ.

Επίσης, αναφέρθηκαν νεκροί ο επικεφαλής στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχάμεντ Σιραζί, ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί, ο Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν, πρόεδρος του SPND, του οργανισμού έρευνας πυρηνικών όπλων του Ιράν, και ο πρώην πρόεδρος του SPND, Ρεζά Μοζαφαρί-Νία.

Ο Υποστράτηγος Μοχσέν Νταρεμπάγκι, αναπληρωτής επικεφαλής της εφοδιαστικής και της βιομηχανικής έρευνας, ο αρχηγός των αστυνομικών πληροφοριών Γκολαμρεζά Ρεζαγιάν και ο υποστράτηγος Μπαχράμ Χοσεϊνί Μότλαγκ , επικεφαλής σχεδίων και επιχειρήσεων, σκοτώθηκαν επίσης.

  • 3 Μαρτίου

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά σε αεροπορική επιδρομή, μία ημέρα αφότου διορίστηκε ως αντικαταστάτης του Αζίζ Νασιρζαντέχ στη θέση του υπουργού Άμυνας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Ρεζά Χαζάι, ένα ανώτερο μέλος της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του IRGC, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου.

  • 8 Μαρτίου

Μια στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ αναγνώρισε τους νεκρούς ως τον Ματζίντ Χασίνι, ανώτερο οικονομικό αξιωματούχο, τον αρχηγό πληροφοριών του Σώματος του Λιβάνου, Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ, τον αρχηγό πληροφοριών του Σώματος της Παλαιστίνης, Αχμάντ Ρασούλι, και τον αξιωματικό πληροφοριών Χοσεΐν Αχμάντλου.

  • 12 Μαρτίου

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμαντί, διοικητής επιχειρήσεων στη μονάδα πυραύλων του IRGC εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός.

  • 17 Μαρτίου

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε σε νυχτερινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού επιβεβαιώθηκε και η δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί. Σύμφωνα με το Axios, ο Λαριτζανί δέχθηκε επίθεση σε ένα «ασφαλές» σπίτι στην Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο «X», το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars, ανακοίνωσε ότι ο «Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε ως μάρτυρας», ενώ δημοσίευσε μια φωτογραφία του.

Από την πλευρά του, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε μια δήλωση του Ανώτατου Συμβούλιου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Λαριτζάνι είναι νεκρός.

«Μετά από μια ζωή αγώνων για την ανύψωση του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, επιτέλους πραγματοποίησε την πολυπόθητη επιθυμία του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αλήθειας και κατέκτησε με υπερηφάνεια τον ευλογημένο βαθμό του θανάτου ως μάρτυρας στο μέτωπο της υπηρεσίας», ανέφερε η δήλωση του Συμβουλίου που μετέδωσε το Mehr.

  • 18 Μαρτίου

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο «X», τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, ο οποίος σκοτώθηκε με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.

«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζάντε, μαζί με μερικά μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και στον υπουργό Άμυνας, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις.

Ποιοι είναι ζωντανοί

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του δολοφονηθέντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι ζωντανός.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε το βράδυ της Τρίτης ότι είναι αποφασισμένος «να κυνηγήσει, να εντοπίσει και να εξουδετερώσει» τον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, την περασμένη εβδομάδα.

«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ (…) δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση.

Ζωντανοί είναι, επίσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο εγγονός του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Χασάν Χομεϊνί, ο πρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, Αλί Μοβαχέντι-Κερμάνι, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, o πολιτικός Αλί Ασγκάρ Χετζαζί και ο διοικητής του στρατού του Ιράν, Γιαχία Σαφάβι.

