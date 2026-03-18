LIVE CHAT Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Ο ιστορικός δεύτερος τελικός του Challenge Cup

Μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση βρίσκεται η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια, στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, στον τρίτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχει.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία με 3-2 σετ, σκορ, που του δίνει μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα. Με «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) ο Παναθηναϊκός κατακτά την κούπα, ενώ αν νικήσει με 3-2, ο τίτλος θα κριθεί σε «χρυσό» σετ.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια:

