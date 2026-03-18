Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Για την ανατροπή και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός θέλει να γράψει ιστορία στη Γλυφάδα, στη ρεβάνς του μεγάλου τελικού για το CEV Challenge Cup Γυναικών κόντρα στη Βαλεφόλια.

Ηλίας Λαλιώτης

Μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση βρίσκεται η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια, στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, στον τρίτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχει.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία με 3-2 σετ, σκορ, που του δίνει μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα. Με «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) ο Παναθηναϊκός κατακτά την κούπα, ενώ αν νικήσει με 3-2, ο τίτλος θα κριθεί σε «χρυσό» σετ.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού, Αλεσάντρο Κιαπίνι και η αρχηγός Πέννυ Ρόγκα στάθηκαν στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ενώ αναφέρθηκαν στην ετοιμότητα της ομάδας και στη σημασία της έδρας.

«Ο πρώτος αγώνας είχε μεγάλη ένταση και δυσκολία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας βόλεϊ. Η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μπροστά στον κόσμο μας», είπε ο Κιαπίνι.

Η Ρόγκα, έδωσε το στίγμα ενόψει του τελικού: «Ξέρουμε ότι η Βαλεφόλια είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Από την πλευρά της Βαλεφόλια, ο προπονητής Αντρέα Πιστόλα και η αρχηγός Σόνια Κάντι εστίασαν στη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και στη σημασία της ιστορικής παρουσίας της ομάδας στον τελικό.

«Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είμαστε έτοιμοι, όμως, και έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτές τις στιγμές. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας», δήλωσε ο Πιστόλα.

Από την πλευρά των αθλητριών, η Κάντι αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής στον τελικό: «Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».

Ο τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια για την κατάκτηση του CEV Challenge Cup τη Τετάρτη 18 Μαρτίου στη Γλυφάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Cosmote Sports 7 στις 19:00.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέγη και ζέστη: 2.350 κοινωνικές κατοικίες για 7.000 ευάλωτους πολίτες - Ποιοι θα λάβουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Του έδιναν ηρεμιστικά χάπια για να μην αντιδρά

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνοδος ΕΕ - Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Όχι στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή και άμεση απάντηση στην ενεργειακή αστάθεια

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Είδος πολυτελείας η βενζίνη - Πού ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, προειδοποιήσεις ενόψει Πάσχα

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Κατάρρευση κτηρίου μετά από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο από τον πόλεμο στο Ιράν - Πώς οδηγεί σε... απαγόρευση τηγανίσματος, 4ήμερη εργασία και κλειστά σχολεία ενώ ΗΠΑ και Ιράν έχουν υπερκέρδη

06:52LIFESTYLE

Πρόσω ολοταχώς για ψυχαγωγία! Τα κανάλια αλλάζουν ρότα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Μαρτίου

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Για την ανατροπή και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα - Η ώρα και το κανάλι

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Ο αντίκτυπος του πολέμου «θα πλήξει όλο τον κόσμο»

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Πού και πότε θα χιονίσει

05:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί και σήμερα Αττική και Θεσσαλονίκη

05:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ομοβροντία πυραύλων διασποράς απάντησε το Ιράν στον θάνατο του Λαριτζανί – Το Ισραήλ «σφυροκοπά» Τεχεράνη και Βηρυτό – Μεγάλη επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

03:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

05:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ομοβροντία πυραύλων διασποράς απάντησε το Ιράν στον θάνατο του Λαριτζανί – Το Ισραήλ «σφυροκοπά» Τεχεράνη και Βηρυτό – Μεγάλη επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο από τον πόλεμο στο Ιράν - Πώς οδηγεί σε... απαγόρευση τηγανίσματος, 4ήμερη εργασία και κλειστά σχολεία ενώ ΗΠΑ και Ιράν έχουν υπερκέρδη

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Πού και πότε θα χιονίσει

09:09ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε φυσικό καθαρισμό του παχέος εντέρου

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την «εξόντωση» του Χαμενεΐ - Ψηφιακό μπλακ άουτ στη Μόσχα

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Για την ανατροπή και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα - Η ώρα και το κανάλι

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατροπή: Η Σενεγάλη χάνει στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό!

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ