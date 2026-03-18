Η Ουκρανία αναπτύσσει τα πρώτα πολεμικά ρομπότ στην ιστορία

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το αμερικανικό startup Foundation έστειλε δύο μονάδες του ρομπότ Phantom MK-1 στο ουκρανικό μέτωπο για αποστολές αναγνώρισης.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη σε πρόσφατη συνέντευξη του συνιδρυτή Mike LeBlanc στο περιοδικό Time, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ανθρωποειδές ρομπότ δοκιμάζεται επίσημα στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει γίνει το μεγαλύτερο εργαστήριο στρατιωτικής τεχνολογίας στον κόσμο. Σύμφωνα με το ουκρανικό κρατικό πρακτορείο United24, η χώρα πραγματοποίησε 7.495 ρομποτικές επιχειρήσεις μόνο τον Ιανουάριο του 2026, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν υλικοτεχνικό χαρακτήρα – παράδοση πυρομαχικών, όπλων και προμηθειών – αν και ορισμένα από τα μηχανήματα έφεραν ήδη πολυβόλα Καλάσνικοφ και εκρηκτικά.

Στόχος της Ουκρανίας είναι να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων στρατιωτών που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο στην πρώτη γραμμή. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει ηθική επιταγή να βάλουμε αυτά τα ρομπότ στον πόλεμο αντί για στρατιώτες», είπε ο LeBlanc.

Ο συνιδρυτής του Ιδρύματος λέει ότι η σύγκρουση είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό ένας πόλεμος ρομπότ, με τους ανθρώπους να παίζουν κυρίως υποστηρικτικούς ρόλους.

Πώς είναι το Phantom MK-1;

Το Phantom MK-1 είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους περίπου 1,75 μέτρων και βάρους μεταξύ 79 και 82 κιλών, σχεδιασμένο ειδικά για στρατιωτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Ο LeBlanc λέει ότι το ρομπότ είναι ικανό να χρησιμοποιήσει «κάθε τύπο όπλου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος», από περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια, κυνηγετικά όπλα μέχρι τουφέκια M-16.

Το σύστημα δεν δρα εντελώς αυτόνομα. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την αρχή του human-in-the-loop, έτσι ώστε το ρομπότ να διαχειρίζεται την κίνηση και την πλοήγησή του ανεξάρτητα, αλλά αφήνει στον άνθρωπο χειριστή τον τελευταίο λόγο για τυχόν θανατηφόρες αποφάσεις.

Το Phantom MK-1 είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που συμμετείχε επίσημα στον πόλεμο στην ιστορία.

Το Foundation σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 50,000 μονάδες του Phantom μέχρι το τέλος του 2027, με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην ενοικίαση και όχι στην πώληση, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 100,000 $ ανά μονάδα ετησίως. Ένα ρομπότ σαν αυτά που λειτουργεί ακατάπαυστα και μπορεί να αντικαταστήσει πολλές ανθρώπινες βάρδιες σε παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αρκεί να μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία. Μπορούν επίσης να εργαστούν σε περιβάλλοντα μολυσμένα από ακτινοβολία, χημικά ή βιολογικά όπλα.

Η Ουκρανία είναι μόνο το πρώτο σενάριο δοκιμής. Το Ίδρυμα βρίσκεται σε στενή επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για να μελετήσει τη χρήση ρομπότ Phantom σε περιπολίες στα σύνορα με το Μεξικό.