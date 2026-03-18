Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Νέες καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη - «Το έχω βάρος μέσα μου»

Με τις καταθέσεις δύο γυναικών συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Και οι δύο περιέγραψαν στο δικαστήριο όλα όσα είδαν την τραγική εκείνη ημέρα από το ύψωμα όπου βρίσκονταν βόλτα, από όπου αντίκριζαν τη θάλασσα «κάτι να κάνει συνεχώς κύκλους».

Η πρώτη μάρυρας είπε ότι αντιλήφθηκε κάτι σκούρο μέσα στη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τι ακριβώς είδε. «Το μάτι μας πήγε στον ορίζοντα, βλέπαμε κάτι να κάνει συνεχώς κύκλους με σταθερή ταχύτητα, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν» ανέφερε.

Η δεύτερη μάρτυρας έδωσε αντίστοιχη περιγραφή. «Μέχρι σήμερα αισθάνομαι βάρος, δεν είχα σκεφτεί τότε ότι μπορεί να επρόκειτο για κάτι σοβαρό, λόγω της απόστασης που βρισκόμασταν. Έπρεπε να είχα βοηθήσει, πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή».

Στη δίκη κατέθεσε και ένας ψαράς, ο οποίος είχε βγει μαζί με έναν συνάδελφό του ανοικτά της Ερέτριας.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου.

