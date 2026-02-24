Δίκη Σήφη Βαλυράκη: Αντιπαραθέσεις και αντικρουόμενες μαρτυρίες - «Έπεσε στη θάλασσα μόνος του»

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζεται με αντικρουόμενες μαρτυρίες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Ο ερασιτέχνης ψαράς Παναγιώτης Σέρας παραδέχθηκε ότι βγήκε στη θάλασσα παρά την αρχική του άρνηση, ενώ περιέγραψε κινήσεις των σκαφών στην περιοχή.

Ο πρώην πρόεδρος των ψαράδων Δημήτρης Πολυζωΐδης αμφισβήτησε την αξιοπιστία ενός αυτόπτη μάρτυρα και υποστήριξε ότι ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χωρίς εμπλοκή άλλων. Snapshot powered by AI

Με καταθέσεις και αντιδράσεις συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με τις μαρτυρίες να σκιαγραφούν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Ο ερασιτέχνης ψαράς Παναγιώτης Σέρας κατέθεσε ότι βρέθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο και είδε αγκυροβολημένο το σκάφος των δύο κατηγορουμένων. Αν και αρχικά είχε πει στο Λιμενικό ότι δεν είχε βγει για ψάρεμα, αργότερα παραδέχθηκε ότι κινήθηκε στα ανοιχτά, κάτι που — όπως του επισημάνθηκε — καταγράφηκε δορυφορικά.

Περιγράφοντας όσα είδε στη θάλασσα, ανέφερε ότι αντιλήφθηκε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και ένα ακόμη πλαστικό σκάφος κοντά του. «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις… μετά έφυγε προς Κάλαμο και το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», είπε.

Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε «γιατί δεν είχε αποκαλύψει εξαρχής ότι είχε βγει στη θάλασσα», ο μάρτυρας απάντησε ότι «κόλλησε το μυαλό» του, ενώ παραδέχθηκε πως φοβήθηκε μήπως στοχοποιηθεί. Όπως είπε, ένιωσε ότι αντιμετωπιζόταν ως ύποπτος: «Μετά το Λιμενικό με έλεγε φονιά… έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι είχα βγει».

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, πρώην πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής, επιτέθηκε στην αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα Ευ. Ασμάνη, χαρακτηρίζοντάς τον «ψεύτη με λοφίο» και απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το σκάφος των κατηγορουμένων περικύκλωσε το φουσκωτό.

«Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν κάτι τέτοιο; Αυτά είναι ψέματα», ανέφερε, προσθέτοντας σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο ότι ο μάρτυρας «θέλει λιντσάρισμα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Σήφης Βαλυράκης «έπεσε στη θάλασσα μόνος του». Όταν ρωτήθηκε πώς καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να έχει δει το περιστατικό, απάντησε ότι βασίζεται στην προσωπική του εμπειρία, καθώς ο γιος του είχε χάσει τη ζωή του με παρόμοιο τρόπο.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.

