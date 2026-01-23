Συγκλονίζει η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»

Πλήθος κόσμου από την ελληνική πολιτική σκηνή, όλων των παρατάξεων, παρευρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) στην τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του Σήφη Βαλυράκη στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, στην Αθήνα.

Φωτορεπορτάζ και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Πρώην υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του επί 33 χρόνια βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του, στην Ερέτρια.

Η σύζυγος του αείμνηστου υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «περιμέναμε την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα», ενώ, τόνισε πως «θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη».

«Όλη η ζωή του Σήφη Βαλυράκη ήταν ένας αγώνας για τη Δημοκρατία, την πατρίδα, τα ιδεώδη, τις αξίες. Μέχρι τέλους. Αλλά δεν υπάρχει τέλος, γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα πολύ δυνατά για τη δικαίωσή του, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, σε όλη τη συγκάλυψη της χώρας που, αντί να προσέξει και να δώσει σημασία και βαρύτητα σε αυτό το έγκλημα, προσπάθησε να το συγκαλύψει. Θα παλέψω και θα αγωνιστώ μέχρι τέλους», επεσήμανε η κυρία Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Σε ερώτηση εάν η εκδήλωση ξεπέρασε τις προσδοκίες της, απάντησε: «Όχι, το ήξερα. Δεν τις ξεπέρασε, τις περίμενα έτσι. Το περιμέναμε. Ήταν αγαπητός σε όλη την Ελλάδα και τώρα, προσπαθούμε να τον δικαιώσουμε με κάθε τρόπο. Τον δικαιώσαμε, αλλά προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».