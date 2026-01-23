«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους παλαιών υπουργών και βουλευτών από το –λεγόμενο– όλον ΠΑΣΟΚ αλλά και του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, πραγματοποιείται το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 20 στον 1ο όροφο.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρος και η γυναίκα του, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη.

Οι Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Λαλιώτης.

Η Λούκα Κατσέλη χαιρετά τον Νίκο Σηφουνάκη. Πίσω τους κάθονται οι Χρήστος Παπουτσής και Κώστας Σκανδαλίδης.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, η σύζυγος του αείμνηστου υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, ο γιος τους, Αλέξανδρος, αλλά και οι: Χρήστος Παπουτσής, Κώστας Λαλιώτης, Λούκα Κατσέλη, Μιχάλης Σάλλας, Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Πολάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Γιάννης Σγουρός, Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Παπαδάκης, Στέλιος Κούλογλου, Νικόλας Φαραντούρης, Παύλος Χρηστίδης, Απόστολος Κακλαμάνης, Αντώνης Σαμαράς, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Σηφουνάκης και Κώστας Σκανδαλίδης.

Στον πρόλογο της εκδήλωσης, η δημοσιογράφος, Έλλη Στάη, ανέφερε ότι «δεν βρίσκομαι εδώ μόνο ως συντονίστρια και δημοσιογράφος, αλλά και ως φίλη».

«Εκείνες τις πρώτες ώρες και ημέρες, πριν από 5 χρόνια, μόνο η μητέρα του υποστήριζε ότι κάποιος τον σκότωσε. Ήμουν ανάμεσα σε εκείνους που προσπαθούσαμε να την πείσουμε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν πιθανό. Σήμερα, όμως, η μάχη δίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να θολώνει την αλήθεια. Ο Σήφης δεν ήταν ποτέ συμβιβασμένος και γι’ αυτό αξίζει να τον θυμόμαστε με μία μνήμη μάχης», είπε ακόμη.

Γιώργος Παπανδρέου: «Η παρουσία μας εδώ είναι μάθημα Δημοκρατίας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, τόνισε στην ομιλία του ότι «ο Σήφης Βαλυράκης μας λείπει, ως πατέρας, φίλος, σύντροφος στη ζωή και τους αγώνες. Τον γνώρισα στη Στοκχόλμη. Η ζωή του έμοιαζε με ταινία αλλά δεν ήταν μυθος. Ήταν η επιλογή του να γίνει ο πρωταγωνιστής της. Η παρουσία μας εδώ είναι μάθημα Δημοκρατίας, σε μία εποχή που ο αυταρχισμός προσπαθεί να μας πείσει ότι ο κόσμος άλλαξε.

Δεν χωρούσε σε ένα κατεστημένο που ήδη παρήκμαζε. Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου με αίσθημα ευθύνης και ήταν άξιος αντιπρόσωπος των πολιτών των Χανίων.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, το 2009, βάλαμε πλάτη. Εκείνος ανέλαβε να φωτίσει την υπόθεση της Siemens. Ως πρόεδρος της Εξεταστικής, μίλησε για διασυνοριακο έγκλημα. Όταν η έρευνα έμεινε ημιτελής, μίλησε για φόβο απέναντι στην αλήθεια.

Η Δημοκρατία χρωστά στον Σήφη. Χρωστά την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας του. Εκφράζω τον βαθύ μου σεβασμο στην οικογένεια του για τον αγώνα τους. Βρισκόμαστε εδώ πέρα απο τις πολιτικές μας διάφορες και με τον Αντώνη (σ.σ. Σαμαρά).

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Του οφείλουμε να ορθώσουμε αναστημορθώσουμε ανάστημα απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού να πιστέψουμε στις αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης».

Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: «Τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, άδολος πατριώτης»

Ο Αντώνης Σαμαράς, στην ομιλία του, ανέφερε πως «είχε δίκιο ο Γιώργος (σ.σ. Παπανδρέου) ότι όλοι μας, πέρα από πολιτικές διαφορές, αλλά και όλη η Ελλάδα, ζητάμε δικαιοσύνη για έναν άνθρωπο που πολιτεύτηκε σε ευθεία και όχι σε τεθλασμένη γραμμή.

Γεννήθηκε μία φιλία ανάμεσά μας, σε μία εποχή γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, άδολος πατριώτης.

Είναι μία παράδοξα μεγάλη τιμή ότι η τελευταία του συνομιλία πριν δολοφονηθεί, να είναι μαζί μου. Εποχή COVID. Είπαμε πολλά, ήταν κεφάτος . Δώσαμε υπόσχεση να βρεθούμε σύντομα. Πού να φανταστώ. Ευχαριστούμε τη Μίνα και τα παιδιά τους για αυτή τη φιλία που σφυρηλατήθηκε και από αυτή την απώλεια.

Ήθος, σταθερότητα ιδεών. Ανυστερόβουλος πατριώτης. Το είδος του ευπατρίδη πολιτικού που σπανίζει σήμερα. Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί».

Ολόκληρη η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά:

Με τον Σήφη ήμασταν φίλοι. Κι ας γεννήθηκε αυτή η φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που πολιτεύτηκαν σε μια εποχή πολιτικού πάθους και σφοδρών συγκρούσεων. Στην εποχή των πράσινων και των γαλάζιων καφενείων, όταν ο ένας σχεδόν δεν μιλούσε με τον άλλον. Όμως, όπως είπε και ο Ελύτης, είναι όμορφη και παράξενη αυτή η χώρα. Κι έτσι, ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν. Και ήταν πολλά.

Πάνω απ’ όλα, η ειλικρινής αγάπη και η ανησυχία για την πατρίδα, για την Ελλάδα μας. Γιατί ο Σήφης ήταν ένας άδολος πατριώτης, τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, που για την πατρίδα αγωνίστηκε αγνά, πόνεσε ηρωικά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά.

Η μοίρα το έφερε να γνωριστούμε μέσω κοινών φίλων από την εποχή της δικτατορίας. Λόγω του θείου μου, του αδελφού της μητέρας μου, του Παύλου Ζάννα, ενός σημαντικού ανθρώπου και διανοούμενου, αγωνιστή κι εκείνου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ο Ζάννας στη Δημοκρατική Άμυνα, ο Σήφης στο ΠΑΚ, φυλακισμένοι και οι δύο.

Και όπως γνωριστήκαμε με αγωνίες για την πατρίδα, έτσι κι αποχαιρετιστήκαμε. Γιατί είναι για μένα μια παράδοξα μεγάλη τιμή η τελευταία του συνομιλία, πριν δολοφονηθεί, να ήταν μαζί μου.

Εποχή COVID…

Μου είχε στείλει λίγες μέρες πριν μία μελέτη του για τα εθνικά θέματα, ενώ εγώ είχα γράψει εκείνη την Κυριακή ένα άρθρο στην «Καθημερινή» γύρω από τα ίδια ζητήματα. Μου τηλεφώνησε μόλις το διάβασε. Είπαμε πολλά, ήταν κεφάτος, δώσαμε υπόσχεση να ξαναβρεθούμε σύντομα. Πού να ήξερα…

Η φιλία μας ήταν και είναι οικογενειακή. Όπως ήμουν φίλος εγώ με τον Σήφη, έτσι ήταν και είναι οι γυναίκες μας, η Μίνα και η Γεωργία. Και την ευχαριστούμε ειλικρινά, τη μοναδική Μίνα μας και τα σπουδαία παιδιά τους, για αυτή την ολόκαρδη σχέση ζωής, που σφυρηλατήθηκε και σε ευτυχισμένες στιγμές αλλά και πάνω στην απίστευτη απώλεια.

Θυμάμαι, κάπου στη Λυκαβηττού, πριν πάνε στην Πειραιώς, τα πρώτα γραφεία του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, όπου πρόεδρος ήταν ο Κάρολος Παπούλιας και αντιπρόεδρος ο Σήφης. Καλούσαν συχνά όλα τα κόμματα της Βουλής για να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε κείμενα που είχαν οι ίδιοι ετοιμάσει από πριν.

Από προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή την «επαναφορά του αμιγούς θεσμού των ενόρκων», μέχρι και τους «μόνιμους κύκλους των συναρμόδιων υπουργών», που και σήμερα θα ήταν μια απάντηση στο δήθεν επιτελικό κράτος των 60–65 υπουργών και υφυπουργών.

Δεν θα μιλήσω εγώ για την πολιτική δράση του Σήφη Βαλυράκη στο ΠΑΣΟΚ. Θα πω μόνο πως η διαδρομή του είχε ήθος, σταθερότητα ιδεών, αγωνιστικότητα, εντιμότητα και βαθιά πίστη στις δυνάμεις της πατρίδας μας. Γιατί ήταν ανυστερόβουλος, θαρραλέος, δημοκράτης και πατριώτης.

Μιλάω για το είδος του ευπατρίδη πολιτικού που, δυστυχώς, σπανίζει σήμερα, την ώρα που η Ελλάδα το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

Γιατί ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, ενώνει και δεν διαιρεί. Ας μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Τα χρόνια των αγώνων όπως τα διηγείται ο Απόστολος Κακλαμάνης

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ανέφερε ότι «δεν ξέρω τι είναι γραμμένο. Τέτοιες μέρες, πριν από ακριβώς μισό αιώνα, ο Σήφης Βαλυράκης έπεφτε νεκρός από δύο πρόσωπα, που επιτέλους διερευνώνται, ύστερα από αναβολές που δεν ήταν τυχαίες. Περιέργως, δεν δόθηκε όση δημοσιότητα θα έπρεπε στον τρόπο που επήλθε ο θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο το γήρας δεν είχε επέλθει».

«Όταν μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμήθηκα στο σπίτι του, κάπου στη Δάφνη, τον Σήφη Βαλυράκη, να είναι αγρίμι δεμένο. Με τη Χούντα τελειωμένη, ήταν ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στη συνέχεια. Σε θυμάμαι, Γιώργο, νεαρό και γενειοφόρο. Εσύ να θες να μάθεις περισσότερα και ο Σήφης να λυσσομανάει για το τι θα κάνουμε παραπέρα, αφού ακόμη δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ.

Αν η Μίνα δεν έφερνε τα πάνω – κάτω, θα περνούσε αυτό που ήθελαν εκείνοι που τον σκότωσαν και άλλοι γύρω από αυτούς. Τους έκανες όλους πέρα, Μίνα. Πρέπει κάποια στιγμή να γραφεί η ιστορία αυτής της χώρας και τότε θα καταγραφεί και η Μίνα ως μία σπουδαία γυναίκα που αντιστάθηκε σε όσα άλλοι φοβόντουσαν να αντιμετωπίσουν.

Εγώ περίμενα τον Σήφη Βαλυράκη στον Κορυδαλλό, Φλεβάρη – Μάρτη του ’71, και τον έφεραν δύο – τρεις της ΕΣΑ με σιδερένιες χειροπέδες. Εκεί, ο δεσμοφύλακας παρέλαβε τον Σήφη, και παρατήρησα κάτι που είδε μέχρι το τέλος της ζωής του: Σημάδια στους καρπούς από πληγές που είχαν επουλωθεί», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης.

Νίκος Σηφουνάκης: «Ο Σήφης ήταν πάντα στόχος της ακροδεξιάς»

Στη δική του τοποθέτηση, ο πρώην βουλευτής, ευρωβουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης, ανέφερε ότι «ο Σήφης ήταν πάντα στόχος της ακροδεξιάς. Φυλλάδες ήθελαν πάντα να τον εμπλέκουν σε δολοφονίες τρομοκρατών, όπως και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην κυβέρνηση βίωσα μία ανελέητη επίθεση από τον απατεώνα Βγενόπουλο. Κερδίζαμε πρωτόδικα, χάναμε στο Εφετείο.

Με έπαιρνε τηλέφωνο ο Σήφης και μου έλεγε: “Η άμυνα είναι υποταγή. Επίθεση στους απατεώνες! Επίθεση! Κάνε ό,τι κάνω!”. Αν δεν ήταν η Μίνα και τα παιδιά του, η υπόθεση θα είχε κλείσει.

Παρακολουθούμε υπηρεσίες να επιδίδονται στο να κλείνουν υποθέσεις αλλά εμπλέκονται σε παρακολουθήσεις αυτών που ενοχλούν. Κάθε μέρα δεν πλήττουμε. Είναι τρομερά αυτά που βλεπουν οι δικηγόροι για το πώς ένα κράτος επιχειρεί να συγκαλύψει τη δολοφονία ενός τέτοιου προσώπου».

Γιώργος Λιάνης: «Ο Σήφης έρχεται από καλή γενιά»

«Δείτε πόσο απλό είναι να βρισκόμαστε εμείς απόψε και πόσο δύσκολο γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Ο λόγος είναι ότι ο Σήφης συμβολίζει κάτι που υπερβαίνει τα συνηθισμένα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος διάβασε κι ένα συγκινητικό ποίημα για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Όταν άκουσα ότι ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι δολοφονήθηκε»

Λέγοντας ότι «όταν άκουσα ότι βρέθηκε νεκρός, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι δολοφονήθηκε», η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως «η μάχη κατά των δρεπανηφόρων δυνάμεων της διαφθοράς είναι μάχη επιβίωσης. Σήμερα έχουμε φτάσει στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, με την οικογένεια να δίνει συγκλονιστικές καταθέσεις για την αγωνία που είχε ο Σήφης για την πατρίδα», ενώ, διάβασε και μία επιστολή από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

«Η Μίνα έδωσε έναν σπουδαίο αγώνα για να μην καλυφθεί η υπόθεση. Τον γνώρισα το 2015, όταν μου έστειλε επιστολή ενώ ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ζητώντας να ξανανοίξει η υπόθεση Siemens. Τον βασάνιζε αυτή η υπόθεση. Ήταν πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, που έβγαλε ομόφωνο πόρισμα, το οποίο όμως δεν ψηφίστηκε στη Βουλή. Το θέμα δεν ήταν ότι ο τότε πρωθυπουργός δεν του απάντησε, αλλά ανακουφίστηκε όταν του είπα ότι είναι και δική μου πρόθεση να ανοίξει το θέμα», είπε ακόμη.

«Όταν τον γνώρισα, δεν ήξερα τη σχέση του με τον πατέρα μου από την εποχή της δικτατορίας. Συγκινήθηκα όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου, μαζί με άλλους, βοήθησαν να αποδράσει ο Σήφης, παίζοντας βόλεϊ για να κάνουν φασαρία την ώρα που εκείνος ξεκαλούπωνε τα σίδερα για να διαφύγει.

Η μητέρα μου πήγε στον πατέρα μου στο κρατητήριο ως δήθεν αρραβωνιαστικιά του και του έφερε καρτ ποστάλ με μια εικόνα της Κέρκυρας, η οποία τον βοήθησε να προσανατολιστεί και να διαφύγει κολυμπώντας στην Αλβανία», αποκάλυψε ακόμη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

