Δίκη Βαλυράκη: «Yπήρξε έντονη λογομαχία στη θάλασσα λίγο πριν τον θάνατό του», λέει μάρτυρας

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις απειλές που δέχθηκε μετά την κατάθεσή του, οι οποίες τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει οικογενειακώς την Ερέτρια

Δίκη Βαλυράκη: «Yπήρξε έντονη λογομαχία στη θάλασσα λίγο πριν τον θάνατό του», λέει μάρτυρας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σκηνές έντονης λογομαχίας στη θάλασσα, λίγο πριν τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, περιέγραψε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο μάρτυρας Κωνσταντίνος Ασημάκος, καταθέτοντας στη δίκη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας που εκτυλίχθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Ο μάρτυρας, εργαζόμενος τότε σε αρτοποιό και ερασιτέχνης ψαράς, κάτοικος Χαλκίδας, κατέθεσε ότι την επίμαχη ημέρα βρισκόταν στο Νησί των Ονείρων για ψάρεμα, όταν αντιλήφθηκε επεισόδιο έντασης μεταξύ του φουσκωτού σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ενός επαγγελματικού αλιευτικού.

«Είχα πάει για σουπιές με ένα καλάμι. Συνήθως πήγαινα γύρω στις δέκα το πρωί. Είχε πολύ κόσμο στο Νησί των Ονείρων, υπήρχε οχλαγωγία», ανέφερε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι κοντά του δεν υπήρχε άλλος ψαράς, παρά μόνο «μια κυρία που έκανε μπάνιο και ένα μηχανάκι ντελίβερι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου, ο μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες κινήσεις του πρώην υπουργού.

Πρόεδρος: Τι ακριβώς είδατε εκείνη την ημέρα;

Μάρτυρας: Ο Σήφης Βαλυράκης ξεκίνησε από το σπίτι του με το φουσκωτό. Τον είχα ξαναδεί πολλές φορές. Προσπαθούσε να βάλει μπρος, αλλά η μηχανή έσβηνε, είχε κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, εκείνη τη στιγμή πλησίασε το φουσκωτό ένα επαγγελματικό αλιευτικό καΐκι, σε τέτοια απόσταση ώστε οι επιβαίνοντες να μπορούν να συνομιλούν. «Πλαγίασαν κοντά. Ήταν περίπου 480 μέτρα από μένα – το ξέρω από την αναπαράσταση που έγινε αργότερα», είπε και συμπλήρωσε ότι άκουσε ξεκάθαρα φράσεις που έδειχναν ένταση, να ανταλλάσσονται ανάμεσα στα δύο σκάφη:

«Άκουσα κάποιον από το αλιευτικό να λέει “θα φωνάξω το Λιμεναρχείο”. Και μετά άκουσα από το φουσκωτό τη φράση “θα μου κλά@@@ τ’ α@@@@”».

Όπως εξήγησε, το επεισόδιο δεν του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα στην περιοχή. «Οι επαγγελματίες ψαράδες νομίζουν ότι όλη η θάλασσα είναι δική τους», σχολίασε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το επαγγελματικό καΐκι έκανε δύο κύκλους γύρω από το φουσκωτό, πριν τα σκάφη απομακρυνθούν. «Όταν χωρίσανε, εγώ μάζευα τα πράγματά μου και έφευγα. Είπα, “ένας ακόμα συνηθισμένος καβγάς”», ανέφερε.

Η πρόεδρος επέμεινε με ερωτήσεις για το αν θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι περισσότερο από μια λεκτική αντιπαράθεση.

Πρόεδρος: Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που να το είδατε;

Μάρτυρας: Πιθανόν.

Πρόεδρος: Είστε σίγουρος ότι δεν υπήρξε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: Αυτό με έτρωγε. Αν είχα μείνει λίγο ακόμα, ίσως να είχα δει κάτι.

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν πάνω στο σκάφος τη στιγμή που απομακρυνόταν: «Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Μπορεί και να ήταν άδειο. Ο Θεός είναι ψηλά, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει.»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο κ. Ασημάκος όταν αναφέρθηκε στις συνέπειες που είχε για τη ζωή του η κατάθεσή του. Όπως είπε, όταν αργότερα έμαθε ότι ο Σήφης Βαλυράκης αγνοείται, προσπάθησε να ενημερώσει το Λιμενικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Πήρα τηλέφωνο και είπα ότι το σκάφος είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Μου είπαν “πάω να ενημερώσω τον προϊστάμενό μου”. Τίποτα άλλο. Την επόμενη μέρα πήγα να καταθέσω. Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας, το ίδιο πράγμα.» Μάλιστα, κατήγγειλε απειλές υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει οικογενειακώς την Ερέτρια. «Ερχόντουσαν στη μάνα μου στο μαγαζί και της έλεγαν “ο γιος σου τα πήρε από την οικογένεια Βαλυράκη”. Μέχρι και λιμενικός μου είπε ότι από τις κατάρες που έχω φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλά μου», κατέθεσε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένας από τους κατηγορούμενους τον πλησίασε λέγοντάς του: «Πες την αλήθεια, γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις υπενοικιάσει το μαγαζί».

Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε εκ νέου στις απειλές που, όπως είπε, δέχεται ο μάρτυρας Ασμάνης, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση συνέχισης αυτής της κατάστασης θα ζητηθεί η υπαγωγή των μαρτύρων σε καθεστώς προστασίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επίσης συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, έθεσε σειρά ερωτήσεων στον μάρτυρα και στάθηκε ιδιαίτερα στην αυτοκτονία αστυνομικού, ο οποίος – όπως ανέφερε – αναζητούσε τον μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Συνήγορος: Τι σας είπε;

Μάρτυρας: Ήρθε και μου είπε ότι ψάχνει την υπόθεση Βαλυράκη και θέλει να μιλήσουμε. Αυτό ήταν όλο.

Συνήγορος: Ξέρουμε ότι υπάρχουν σκηνοθετημένες αυτοκτονίες και σκηνοθετημένα ατυχήματα

