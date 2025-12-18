Δίκη Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους

Με τη συνέχιση της εξέτασης αυτόπτη μάρτυρα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει σε προηγούμενη δικάσιμο ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Κατά τη σημερινή του κατάθεση, προχώρησε σε σαφή αναγνώριση των δύο κατηγορουμένων μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ωστόσο αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν στη θάλασσα με το σκάφος τους.

Ο κ. Ασμάνης, παραμένοντας σταθερός στην εκδοχή που έχει παρουσιάσει από την αρχή της διαδικασίας, κατέθεσε ότι το καΐκι στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι προσέγγισε το φουσκωτό σκάφος του θύματος και άρχισε να κινείται γύρω από αυτό. Σύμφωνα με την περιγραφή του, προηγήθηκε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους σήκωσε το κοντάρι που χρησιμοποιείται συνήθως στα αλιευτικά σκάφη και χτύπησε τον Σήφη Βαλυράκη τρεις έως τέσσερις φορές, με αποτέλεσμα εκείνος να γείρει και να πέσει στη θάλασσα.

«Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός, σαν να συμμετείχε στο χτύπημα, σαν να τον αποτελείωνε. Σαν να άπλωνε το χέρι για να τον βοηθήσει; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας όσα, όπως είπε, εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

Παράλληλα, ο μάρτυρας επανέλαβε ότι έχει δεχθεί πιέσεις προκειμένου να μη μιλήσει για όσα γνωρίζει. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που χαρακτήρισε ύποπτο και το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά την πρώτη του κατάθεση στο δικαστήριο και τη δημοσιοποίησή της. «Πήγα στην αγορά να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο, μόλις με είδε, γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;» κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, Νίκου Κωνσταντόπουλου, σχετικά με τις κινήσεις του σκάφους των κατηγορουμένων, ο κ. Ασμάνης ανέφερε ότι «μόλις αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του θύματος, κατευθύνθηκαν απευθείας προς αυτό», προσθέτοντας πως «ήταν σαν να του την είχαν στημένη». Παράλληλα, έκανε λόγο για κυκλωτικές κινήσεις του καϊκιού γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη, τις οποίες απέδωσε σε απόπειρα εκφοβισμού πριν από τη μοιραία εξέλιξη.

Τέλος, σε ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου για το τι είδε τελευταίο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο μάρτυρας απάντησε: «Φορούσε στολή, επέπλεε στο νερό και το σκάφος έβαλε μπρος και έφυγε προς το Πεζονήσι».

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβήτησε έντονα το εάν ήταν παρών ο μάρτυρας στο επεισόδιο επιμένοντας πως ούτε οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Με τι προσόντα;

Υπεράσπιση: Μα ήσασταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας…

Μάρτυρας:Το σκέφτηκα αλλά δεν πήγα

Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο πήγατε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα μετά;

Μάρτυρας: Όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Διαβάστε επίσης