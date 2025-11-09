Σήφης Βαλυράκης: Τι καταγγέλλει η οικογένεια για τους λιμενικούς που κατηγορούνται

Συγκλονιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, με την οικογένειά του να καταγγέλλει παραποιήσεις στοιχείων και πιέσεις σε μάρτυρες

Σήφης Βαλυράκης: Τι καταγγέλλει η οικογένεια για τους λιμενικούς που κατηγορούνται
Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, που εκδικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία είναι δύο ψαράδες της Ερέτριας, ενώ πρόσφατα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των λιμενάρχων Χαλκίδας και Ερέτριας για απόπειρα υποθάλψεως εγκληματία και ψευδή βεβαίωση. Σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειας του πρώτου υπουργού, οι δύο λιμενικοί φέρονται να παραποίησαν τη μηχανή του σκάφους και να σκουπίσαν ακόμη και το αίμα του Σήφη Βαλυράκη, ώστε να στηρίξουν το σενάριο του ατυχήματος.

Ο συνήγορος της οικογένειας, Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, τόνισε στην Real news: «Έπεσαν επιτέλους οι μάσκες. Οι δύο επικεφαλείς αξιωματικοί του Λιμενικού στην περιοχή, όπως είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, συντόνισαν και παραποίησαν στοιχεία στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, απείλησαν μάρτυρες και προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της δολοφονίας».

Μετά τη δολοφονία, η οικογένεια είχε καταθέσει μηνύσεις κατά του εισαγγελέα Προκοπίου, των δύο λιμενικών και του τότε αρχηγού. Όπως εξήγησε ο Αθανάσιος Παπαθεοδώρου στη Real News, «Τον Αύγουστο του 2025 απέρριψαν το αίτημά μας για παραπομπή, ωστόσο υποβάλαμε ένσταση η οποία τελικά έγινε δεκτή». Παρά την παραπομπή του, ο τότε λιμενάρχης Χαλκίδας παραμένει στη θέση του ως υπασπιστής του αρχηγού του Λιμενικού.

Η αποκάλυψη της ποινικής δίωξης έγινε στην τελευταία συνεδρία του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ενώ η δίκη συνεχίζεται στις συνεδρίες της 14ης, 18ης και 21ης Νοεμβρίου. Το σώμα του Σήφη Βαλυράκη είχε βρεθεί στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θάλασσα, στο Πεζονήσι ή Νησί των Ονείρων, ενώ το φουσκωτό εντοπίστηκε προσαραγμένο στη νήσο Αγία Τριάδα, με τη μηχανή να λειτουργεί και δύο ψαροντούφεκα στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας, «Υπάρχει δυνατότητα από χέρια λιμενικών που είχαν αναλάβει τις έρευνες να παραποιήθηκαν οι ταχύτητες στο τιμόνι της μηχανής, εξαλείφοντας στοιχεία και χωρίς να αναζητήσουν βίντεο από την περίοδο εκείνη. Το πρώτο βίντεο το παρουσίασε ένας καταστηματάρχης από μόνος του και τα άλλα δύο τα ανακαλύψαμε μόνοι μας».

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι στην Ερέτρια υπήρξε ομερτά, απειλές και εκφοβισμοί σε όποιον γνώριζε, ώστε όλα να φαίνονται ως ατύχημα. Ο μάρτυρας Βαγγέλης Ασμάνης κατέθεσε ότι είχε δει διαπληκτισμούς του Σήφη με δύο ψαράδες, ενώ μετά υπέστη πιέσεις να ανασκευάσει τη μαρτυρία του. Όπως τόνισε ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος στη Real News, «Οι δύο επίορκοι λιμενικοί υπέθαλπαν τους κατηγορούμενους και προσπάθησαν να επιβληθεί η εκδοχή του ναυτικού ατυχήματος αντί για ανθρωποκτονία από πρόθεση».

Τέλος, ο μάρτυρας φέρεται να φοβάται για την ασφάλειά του και έχει δεχθεί απειλές από κουκουλοφόρους, γεγονός που τον οδήγησε να ζητήσει προστασία από τις Αρχές.

