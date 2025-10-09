Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, που έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, προσέγγισαν με το αλιευτικό τους σκάφος το φουσκωτό «Μίνα» του Βαλυράκη, τον χτύπησαν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να τραυματιστεί από τις προπέλες των σκαφών. Οι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος τους βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι και ότι θα προσέλθουν μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς τους.

Σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών θα συνεχίσει την κατάθεση της η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Η ίδια στην προηγούμενη δικάσιμο με έντονη συγκίνηση και οργή, χαρακτήρισε την υπόθεση «στυγερό έγκλημα» και όχι ατύχημα. «Ένας Σήφης Βαλυράκης, που απέδρασε δύο φορές από τις φυλακές σαν το Αλκατράζ και υπηρέτησε τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και τον χτύπησε προπέλα» τόνισε, υπογραμμίζοντας την αγανάκτησή της για τα επιχειρήματα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η μάρτυρας περιέγραψε λεπτομερώς τη μέρα του περιστατικού. Την Κυριακή εκείνη, όπως είπε, ο σύζυγός της πήγε να αγοράσει εφημερίδες και επέστρεψε στο σπίτι για να συζητήσει τηλεφωνικά με φίλο του για άρθρο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Αργότερα ετοιμάστηκε για τη θαλάσσια εξόρμησή του, κάτι που αποτελούσε συνήθεια του. Όταν δεν επέστρεψε γύρω στις 14:30, άρχισε η αγωνία και οι αναζητήσεις από την ίδια και το Λιμενικό, ώσπου η σορός εντοπίστηκε τελικά στο νησί των Ονείρων.

Κατά την κατάθεσή της, υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τους κατηγορούμενους και κατήγγειλε ότι η βάρκα ήταν πάντα συντηρημένη και ο Βαλυράκης, 77 ετών, σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Επιπλέον, περιέγραψε ότι οι δράστες ήταν βίαιοι και είχαν στοχοποιήσει τον σύζυγό της λόγω της δημοκρατικής του στάσης.

Στην σημερινή συνεδρίαση η σύζυγος θα εξεταστεί από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, ενώ συνολικά στη δίκη έχουν κληθεί να καταθέσουν 63 μάρτυρες.

Στη δικαστική αίθουσα σε προηγούμενες συνεδριάσεις βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, ανάμεσά τους η Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, που έχουν κληθεί επίσης ως μάρτυρες.

Μετά την σύζυγό του εκλιπόντα στο κόμμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν τα δύο του παιδιά αλλά και ο αδερφός της συζύγου του που φέρεται να έχει να εισφέρει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

