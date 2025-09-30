Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – Μύδροι της συζύγου του κατά των δύο ψαράδων

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, που βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι οδήγησαν στον θάνατό του. Στη διαδικασία προβλέπεται να καταθέσουν συνολικά 63 μάρτυρες.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. Με συγκίνηση αλλά και οργή χαρακτήρισε την υπόθεση «στυγερό έγκλημα» και όχι ατύχημα. «Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με φόνο. Ένας Σήφης Βαλυράκης, που απέδρασε δύο φορές από τις φυλακές της Αλκατράζ και υπηρέτησε τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και τον χτύπησε προπέλα» τόνισε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τα επιχειρήματα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η μάρτυρας περιέγραψε λεπτομερώς τη μέρα του περιστατικού. Σύμφωνα με την ίδια, το πρωί της Κυριακής ο σύζυγός της πήγε να αγοράσει εφημερίδες και επέστρεψε στο σπίτι, όπου συζήτησε τηλεφωνικά με τον φίλο του Αντώνη Σαμαρά για άρθρο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Κατά το μεσημέρι, ετοιμάστηκε για να πάει στη θάλασσα, κάτι που αποτελούσε καθημερινή του συνήθεια. «Η θάλασσα ήταν λάδι… στη γαλήνη ακούγονται τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Σήφης Βαλυράκης συνήθιζε να πηγαίνει με τη βάρκα του σε τρία συγκεκριμένα νησάκια: το Κολοκύθι, το Ασπρονήσι και την Αγία Τριάδα. Τον περίμενε να επιστρέψει γύρω στις 14:30, αλλά δεν εμφανίστηκε. «Ανησύχησα, ανέβηκα στην ταράτσα με τα κυάλια να τον ψάξω. Όταν δεν τον είδα, απευθύνθηκα στο Λιμενικό, αλλά μου είπαν ότι δεν είχαν βάρκα και να απευθυνθούμε σε ψαρά» κατέθεσε. Λίγο αργότερα, ιδιώτης ψαράς ενημέρωσε ότι βρήκε τη βάρκα προσαραγμένη στα βράχια της Αγίας Τριάδας με όλα τα προσωπικά αντικείμενα μέσα.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν άρχισε να νυχτώνει. «Από τις 6 το απόγευμα άρχισε το μαρτύριο. Τα ελικόπτερα έψαχναν στο ημίφως, σε λάθος κατευθύνσεις, λες και υπήρχε εντολή να κοιτούν αλλού. Ο αδελφός μου τους είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να ερευνήσουν προς το νησί των Ονείρων, λόγω των ρευμάτων» είπε. Η σορός τελικά εντοπίστηκε στο νησί των Ονείρων. «Του έβγαλαν την κουκούλα και έτρεχαν αίματα παντού… τον έσφαξαν! Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Πέντε χρόνια τώρα ζω παγωμένη στο 2021, χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία. Έχω γίνει ντετέκτιβ μόνη μου, μια ζωγράφος-ντετέκτιβ» δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από το δικαστήριο, ανέφερε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τους κατηγορούμενους. «Ήμασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι. Αυτό το μένος που έδειξαν πάνω στον Σήφη… δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα». Όπως είπε, η βάρκα ήταν πάντα συντηρημένη και ο Βαλυράκης, αν και 77 ετών, ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, «σαν 50άρης, γυμνασμένος, υγιέστατος».

Η ίδια δήλωσε ότι πληροφορήθηκε τα ονόματα των εμπλεκομένων από την τηλεόραση, ενώ επεσήμανε πως οι κατηγορούμενοι ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τον θάνατο του συζύγου της: «Τον περικύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα, δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν. Από τις περιγραφές και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σφαγιασμό, με χρήση γάντζου, μαχαιριού και υδροπτερυγίων».

Κατηγόρησε τους δύο κατηγορουμένους ότι είναι «βίαιοι, χρυσαυγίτες, εριστικοί» και ότι είχαν χτυπήσει και άλλους στο παρελθόν. «Δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους. Ο Σήφης ήταν δημοκράτης και αυτό τους ενοχλούσε» σημείωσε.

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι υπήρξε προσπάθεια να μην προχωρήσουν οι έρευνες. «Αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να ενημερώσει τον τότε δικηγόρο μου για όσα είχε δει, αλλά εκείνος δεν μου είπε τίποτα. Είχε σχέσεις με το Λιμενικό και προσπαθούσε να πάει μαλακά το έγκλημα. Γι’ αυτό και τον απομάκρυνα» υπογράμμισε. Σε σημείο της κατάθεσής της, εμφανώς φορτισμένη ανέφερε ότι η απώλεια του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν μόνο οικογενειακή, αλλά και εθνική, καθώς «η χώρα έχασε έναν ήρωα της Δημοκρατίας».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας συγγενείς και φίλοι, ανάμεσά τους η Γεωργία Κρητικού - Σαμαρά, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης.