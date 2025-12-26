Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου από το πρωί της Τρίτης (23/12) διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη) εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) το αυτοκίνητο του 45χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς και είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια. Βρέθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχε βρεθεί και εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

Διαβάστε επίσης