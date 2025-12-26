Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον 45χρονο Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων που αγνοείται από την Παραμονή των Χριστουγέννων.

Το εξάρτημα ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος με το οποίο εξαφανίστηκε ο 45χρονος και εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο. Προς το παρόν, είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές στην επιχείρηση εντοπισμού του. Αναμένεται ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση ότι πράγματι ανήκει στο αυτοκίνητο του πυροσβέστη, καθώς από το σημείο διέρχονται αυτοκίνητα, ιδίως κυνηγών.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε σήμερα με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Οι έρευνες ξεκίνησαν πάλι με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, στο Μπέλες των Σερρών, ενώ επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 45χρονου ζει ώρες αγωνίας, όπως και συνάδελφοι του αλλά και η τοπική κοινωνία. Όλοι μιλούν για έναν άνθρωπο που είναι υπόδειγμα πυροσβέστη, αφοσιωμένος στην υπηρεσία αλλά και καλό οικογενειάρχη.

