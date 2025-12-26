Αργολίδα: Επεισοδιακή καταδίωξη με τροχαίο για κλέφτες χαλκού - Τρεις συλλήψεις

Επεισοδιακή καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αργολίδα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά κλοπών χαλκού από υποδομές ηλεκτροδότησης.

Όταν περιπολικό της αστυνομίας επιχείρησε να ελέγξει το όχημα σε περιοχή του δήμου Άργους-Μυκηνών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής, οι επιβαίνοντες φέρονται να προχώρησαν σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο άλλα οχήματα, ενώ πέταξαν στον δρόμο τσάντα που περιείχε εργαλεία.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε έως την Κορινθία, όπου το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Οι τρεις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 38 και 19 ετών.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την αφαίρεση χαλκού από μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι την περίοδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν διαπράξει συνολικά 14 κλοπές και μία απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Άργους-Μυκηνών, αποσυναρμολογώντας μετασχηματιστές από στύλους ηλεκτροδότησης και αφαιρώντας τον χαλκό από το εσωτερικό τους.

Η συνολική ζημία από τη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή τους κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.