Κίνηση τώρα: «Κόκκινο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου για τους οδηγούς στην Αττική, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς την Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, στην περιοχή του Βύρωνα, ενώ δυσχέρεια σημειώνεται και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Στην κάθοδο του Κηφισού, από την Αττική Οδό έως τη γέφυρα Ροσινιόλ, η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Σχιστού, όπου καταγράφεται αναμονή περίπου 1,5 χιλιομέτρου στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Νοσοκομείο Αττικόν έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη Λεωφόρο Φυλής, στο ύψος του Καματερού.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.