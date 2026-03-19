MAN TGX 41.640: Το φορτηγό-θηρίο που μπορεί να μετακινήσει έως 250 τόνους

Του Γιάννη Σκουφή

Η MAN ενισχύει την παρουσία της στον τομέα των βαρέων μεταφορών παρουσιάζοντας το νέο TGX 41.640 8x4/4, έναν τράκτορα που εξελίχθηκε για αποστολές όπου το μέγεθος και το βάρος του φορτίου ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα δεδομένα.

Το TGX 41.640 δεν αποτελεί ένα απλό εργοστασιακό φορτηγό αλλά μια ολοκληρωμένη λύση που εξελίχθηκε από το τμήμα MAN Individual. Με επιτρεπόμενο μικτό βάρος συρμού που μπορεί να φτάσει τους 250 τόνους, τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας των ειδικών μεταφορών.

Στην «καρδιά» του μοντέλου βρίσκεται ο εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας MAN D3876 χωρητικότητας 15,26 λίτρων. Αποδίδει 640 ίππους και 3.000 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη ήδη από τις 900 σ.α.λ. έως και τις 1.380 σ.α.λ., χαρακτηριστικό που εξασφαλίζει τη δύναμη που απαιτείται για μεταφορά εξαιρετικά βαριών φορτίων σε χαμηλές ταχύτητες.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με το αυτοματοποιημένο κιβώτιο MAN TipMatic 12.30 OD και μετάδοση με μετατροπέα ροπής, ο οποίος μπορεί να αυξήσει τη ροπή έως και 1,59 φορές. Έτσι επιτυγχάνεται ομαλή εκκίνηση με μεγάλο φορτίο αλλά και ακριβείς ελιγμοί κατά τη μεταφορά. Παράλληλα, το σύστημα πέδησης Retarder 40 εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή επιβράδυνση ακόμη και σε παρατεταμένες κατηφόρες.

Πίσω από την καμπίνα βρίσκεται ο λεγόμενος «πύργος βαρέων μεταφορών», όπου φιλοξενούνται τέσσερις δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, δεξαμενή καυσίμου 960 λίτρων και υδραυλικό σύστημα 290 λίτρων με πίεση έως 300 bar. Το σύστημα αυτό τροφοδοτεί τα ρυμουλκούμενα που συχνά διαθέτουν περισσότερους από 30 άξονες, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο τους.

Για όσους θέλουν και περισσότερη άνεση, το TGX 41.640 μπορεί να εξοπλιστεί με το πακέτο MAN Individual Lion S, το οποίο προσθέτει στοιχεία από ανθρακονήματα, επενδύσεις Alcantara, κόκκινες λεπτομέρειες στην καμπίνα και ακόμη και τηλεόραση 24 ιντσών. Έτσι, το νέο TGX συνδυάζει τις ακραίες δυνατότητες μεταφοράς με ένα επίπεδο άνεσης που θυμίζει περισσότερο πολυτελές φορτηγό μεγάλων αποστάσεων.