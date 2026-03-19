Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones πάνω από την στρατιωτική βάση που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Ανησυχία προκλήθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τον εντοπισμό drones άγνωστης προέλευσης πάνω από στρατιωτική βάση όπου διαμένουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Η παρουσία αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει σημάνει συναγερμό και έχει οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν την προέλευσή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, Αμερικανοί αξιωματούχοι παρατήρησαν επανειλημμένα drones να πετούν πάνω από το Fort McNair, μια στρατιωτική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον όπου βρίσκονται οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η προέλευση των drones παραμένει άγνωστη, γεγονός που έχει ανησυχήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει οδηγήσει σε αυστηροποίηση της επιτήρησης της περιοχής.

Το Fort McNair, που φιλοξενεί το National Defense University και ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου, αποτελεί κρίσιμο σημείο ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παλαιότερα δεν χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή πολιτικών ηγετών, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταφερθεί εκεί εξαιτίας αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλειά τους. Η επανειλημμένη εμφάνιση drones τις νυχτερινές ώρες τις τελευταίες δέκα μέρες οδήγησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε σύγκληση σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για τον καθορισμό της αντίδρασης.

Ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την αύξηση του επιπέδου συναγερμού, ειδικά στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που δημιουργούν ένα τεταμένο περιβάλλον ασφάλειας. Ειδικοί σημειώνουν ότι το Fort McNair δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, γεγονός που προσθέτει βάρος στις ανησυχίες για την ασφάλεια των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που διαμένουν εκεί.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την προέλευση των drones και να ενισχύουν τα μέτρα επιτήρησης γύρω από το Fort McNair.