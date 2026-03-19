Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να «νικήσουν» αλλά όχι να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν

Με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να φτάνει πλέον τις 20 μέρες, και τις επιπτώσεις να είναι ορατές σε όλα τα πεδία, αναπάντητο ερώτημα παραμένει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος.

Οι ΗΠΑ διατυμπανίζουν ότι νικούν, ενώ το ιρανικό καθεστώς παρά τα σοβαρά χτυπήματα αντέχει ακόμη. Στην πραγματικότητα, αυτό που αποσιωπήθηκε προσεκτικά για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει διαμορφώσει τη στρατηγική του Ιράν. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου η Τεχεράνη έχει προετοιμάσει κάθε στοιχείο της άμυνας και της αποτροπής για να παρατείνει τη σύγκρουση και να μετατρέψει κάθε φαινομενική αμερικανική νίκη σε ένα βήμα προς μια διαρκή αντίσταση.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στέλνουν συγκεκριμένο μήνυμα: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν τη σύγκρουση με το Ιράν». Αναφέρονται επιτυχημένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων, στρατηγικών εγκαταστάσεων και δεκάδων κατεστραμμένων πλοίων. Από τακτική άποψη, η αμερικανική υπεροχή είναι συντριπτική: αεροπορική υπεροχή, δορυφόροι πληροφοριών, πύραυλοι ακριβείας, ηλεκτρονικός πόλεμος και δυνατότητες παγκόσμιας προβολής.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην εξάλειψη ορατών στόχων. Το κεντρικό ερώτημα είναι εάν το διπλό στρατιωτικό σύστημα του Ιράν , ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει και να παρατείνει αυτό το είδος πολέμου, έχει πραγματικά αποσυναρμολογηθεί.

Η απάντηση είναι όχι. Η στρατιωτική αρχιτεκτονική του Ιράν δεν έχει σχεδιαστεί για να νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια συμβατική μάχη. Έχει σχεδιαστεί για να επιβιώσει, να φθαρεί, να ματαιώσει τη στρατηγική του αντιπάλου και να παρατείνει τη σύγκρουση, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική τακτική νίκη δεν θα μεταφραστεί σε μια αποφασιστική στρατηγική νίκη.

Διπλή στρατιωτική αρχιτεκτονική: Δύο στρατοί για δύο πολέμους

Από την Επανάσταση του 1979, το Ιράν έχει δομήσει την άμυνά του με βάση μια θεμελιώδη αρχή: να μην εξαρτάται από μία μόνο δύναμη. Αυτή η λογική οδήγησε σε ένα διπλό στρατιωτικό σύστημα, ικανό να λειτουργεί σε διαφορετικά και συμπληρωματικά επίπεδα.

Από τη μία πλευρά, ο τακτικός στρατός (Artesh) διατηρεί συμβατικές χερσαίες δυνάμεις, στρατιωτική αεροπορία, αεράμυνα και παραδοσιακό ναυτικό. Η αποστολή του είναι να διατηρεί περιορισμένο συμβατικό πόλεμο. Ενώ οι δυνατότητές του θα ξεπεραστούν γρήγορα από την αμερικανική τεχνολογία, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη της επίσημης και ορατής αμυντικής δομής της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αποτελεί τον ιδεολογικό και στρατηγικό πυρήνα του καθεστώτος. Δεν είναι απλώς ένας στρατός: συντονίζει περιφερειακές πολιτοφυλακές - τη Χεζμπολάχ, τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, την Άνσαρ Αλλάχ στην Υεμένη και αδρανείς πυρήνες - λειτουργεί το δικό του σύστημα πληροφοριών και ελέγχει βασικούς οικονομικούς πόρους. Στόχος του δεν είναι να κερδίσει συμβατικές μάχες, αλλά να καταστήσει αδύνατο για τον αντίπαλο να επιτύχει μια αποφασιστική πολιτική νίκη μέσω κορεσμού, παρατεταμένης φθοράς και στρατηγικής αποτροπής.

Δύο διαφορετικά ναυτικά: Το κλειδί στον Κόλπο

Η ναυτική διάσταση καταδεικνύει εύστοχα αυτή τη διπλή λογική. Το συμβατικό ναυτικό του Artesh επιχειρεί με παραδοσιακές φρεγάτες, κορβέτες και υποβρύχια επιφανείας. Αυτή η δύναμη έχει υποστεί σημαντικές τακτικές απώλειες: σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από 50 πλοία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Ωστόσο, από στρατηγικής άποψης, αυτό το ναυτικό δεν ήταν ποτέ ο πυρήνας της άμυνας του Ιράν.

Το κεντρικό στοιχείο είναι το ασύμμετρο ναυτικό του IRGC. Αυτή η δύναμη επιχειρεί με εκατοντάδες θωρακισμένα και πυραυλικά εξοπλισμένα ταχύπλοα σκάφη, ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη όπως τα Shahed-136, Shahed-149 και Mohajer-6, παράκτιους πυραύλους όπως τα Qadr-380 και Kheibar, ναυτικές/θαλάσσιες νάρκες και μικρά υποβρύχια ικανά να επιχειρούν στα ρηχά νερά του Στενού του Ορμούζ.

Το δόγμα τους βασίζεται στον κορεσμό: εκατοντάδες συντονισμένες πλατφόρμες που φθείρουν τις άμυνες, επιβάλλουν τη διασπορά των πόρων και δημιουργούν χάος στη θαλάσσια κυκλοφορία. Το δίκτυο ναυτικών βάσεων που είναι διάσπαρτες στο Hormozgan, το Bandar Abbas, το Bushehr και το νησί Qeshm διασφαλίζει ότι η καταστροφή ορισμένων εγκαταστάσεων δεν επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική ικανότητα επίθεσης ή αποτροπής.

Το ενεργειακό εμπόδιο: Τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και αποτελούν κρίσιμο σημείο στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Το Ιράν δεν χρειάζεται να τα κλείσει εντελώς. Απλώς χρειάζεται να καταστήσει τη διέλευση μη ασφαλή.

Μέσω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλων κατά πλοίων, και σμηνών γρήγορων σκαφών, μπορεί να προκαλέσει μερικές διαταραχές που αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου και ασκούν πιέσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Κάθε περιστατικό, όσο περιορισμένο κι αν είναι, αναγκάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν δαπανηρούς στρατηγικούς πόρους και να αναλάβουν ανθρώπινους, πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Ο περιφερειακός πόλεμος των δικτύων

Η στρατηγική του Ιράν δεν περιορίζεται στην εγχώρια επικράτειά του. Επί δεκαετίες, η Τεχεράνη έχει καλλιεργήσει ένα δίκτυο ένοπλων συμμάχων που μετατρέπει τις τοπικές συγκρούσεις σε κατανεμημένο πόλεμο. Η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, οι συμμαχικές δυνάμεις στη Συρία και η Άνσαρ Αλλάχ στην Υεμένη ενισχύουν οποιαδήποτε συμβατική επίθεση σε πολλαπλά ταυτόχρονα μέτωπα, περιπλέκοντας την αντίδραση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και αυξάνοντας το πολιτικό και στρατιωτικό κόστος οποιασδήποτε παρατεταμένης εκστρατείας.

Η ιδεολογική ρίζα και η λογική της Καρμπάλα

Η στρατιωτική στρατηγική του Ιράν βασίζεται επίσης σε μια βαθιά ριζωμένη σιιτική πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση. Η Μάχη της Καρμπάλα το 680 ​​μ.Χ. συμβολίζει την αντίσταση απέναντι σε μια βέβαιη ήττα και θυσία για ένα ανώτερο ιδανικό. Το μαρτύριο και η παρατεταμένη αντίσταση είναι αναπόσπαστα στοιχεία της σιιτικής πολιτικής φαντασίας και μεταφράζονται σε μια προσέγγιση όπου η διαρκής αντίσταση γίνεται τόσο εθνική στρατηγική όσο και στρατιωτική τακτική.

Προσομοιώσεις πολέμου: Το μάθημα του Millennium Challenge 02

Η προσομοίωση Millennium Challenge 2002 απέδειξε την αποτελεσματικότητα του ασύμμετρου πολέμου με πρακτικό τρόπο. Η χρήση παράκτιων πυραύλων, κινητών εκτοξευτών, σμήνους γρήγορων σκαφών και αποκεντρωμένων επικοινωνιών επέτρεψε την ουσιαστική εξουδετέρωση ενός μεγάλου μέρους του αμερικανικού στόλου.

Το αρχικό αποτέλεσμα εξέπληξε τους σχεδιαστές και τους ανάγκασε να επανεκκινήσουν την προσομοίωση. Το μάθημα ήταν σαφές: ακόμη και η πιο προηγμένη στρατιωτική δύναμη μπορεί να περιοριστεί εν μέρει από καλά δομημένα δόγματα ασύμμετρου πολέμου.

A simulation that tells us a lot



I want to share an exercise from 2002 that has a lot to do with the current war, but also shows how astute commanders didn't get the recognition they deserved.



Today, Iran doesn't operate long or medium-range radars; it keeps almost all its… pic.twitter.com/3iaYFMjH8R

— Patricia Marins (@pati_marins64) March 15, 2026



Ιρανικά συστήματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Το ιρανικό οπλοστάσιο έχει σχεδιαστεί για αποτροπή και κορεσμό, όχι μόνο για συμβατικές επιθέσεις. Βαλλιστικοί πύραυλοι όπως οι Fateh-110, Zolfaghar, Shahab-3 και Sejjil, σε συνδυασμό με drones καμικάζι όπως τα Shahed-136 και Shahed-149 και πλατφόρμες επίθεσης πληροφοριών όπως το Mohajer-6, επιτρέπουν τον κορεσμό των αμυντικών συστημάτων, επιβάλλοντας τη διασπορά των πόρων και εξασφαλίζοντας μια αξιόπιστη ικανότητα αντιποίνων.

Φθηνά δολώματα και drones συμπληρώνουν αυτή τη στρατηγική, αυξάνοντας την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα για κάθε αντίπαλο.

Ο στρατηγικός ρόλος της Κίνας

Η Κίνα, ως σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου του Κόλπου, διαδραματίζει έμμεσο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Η ανάγκη της για ενεργειακή σταθερότητα , σε συνδυασμό με τη στρατηγική της σχέση με το Ιράν, την τοποθετεί ως πιθανό οικονομικό ανάχωμα που θα μπορούσε να στηρίξει το ιρανικό καθεστώς σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου.

Συμπέρασμα: Μια νίκη που δεν εγγυάται τη νίκη στον πόλεμο

Το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό σύστημα άμυνας και αποτροπής: υπόγειες βάσεις, ένα ασύμμετρο ναυτικό δίκτυο, πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δολώματα κορεσμού, καθώς και ένα περιφερειακό δίκτυο πολιτοφυλακών και στρατηγικών συμμάχων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν πλοία, βάσεις και εγκαταστάσεις, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν την βασική ικανότητα του Ιράν να παρατείνει τον πόλεμο και να δημιουργήσει κλιμακούμενο κόστος. Κάθε αμερικανική νίκη αντιπροσωπεύει μόνο την πρώτη φάση μιας μακράς και δαπανηρής σύγκρουσης, που σχεδιάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια -συμπίπτοντας με τη σύνταξη της έκθεσης Millennium Challenge 2002, η οποία ήταν απόρρητη για περισσότερες από δύο δεκαετίες- με πλήρη επίγνωση των περιορισμών της συμβατικής στρατιωτικής ισχύος απέναντι στον ασύμμετρο πόλεμο.

Τελικά, η τεχνολογική υπεροχή δεν εγγυάται μια αποφασιστική νίκη εναντίον των αντιπάλων που υιοθετούν ασύμμετρα δόγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν γρήγορα τις συμβατικές δυνάμεις ενός αντιπάλου, αλλά όταν ο εχθρός αποφεύγει αυτό το είδος αντιπαράθεσης και υιοθετεί τακτικές διασποράς, κορεσμού και φθοράς, η σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολύ μακρύτερο και πιο περίπλοκο πόλεμο.

Με πληροφορίες από atalayar.com και Διεθνές Παρατηρητήριο Ασφαλείας

