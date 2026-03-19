Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας έχουν προχωρήσει πρατηριούχοι, διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και για το περιθώριο κέρδους που τους επιτρέπεται να έχουν μετά την επιβολή του πλαφόν.

Την αρχή έκανε η Μυτιλήνη, καθώς ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, το κλείσιμο όλων των πρατηρίων βενζίνης του νησιού μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι βενζινοπώλες της Μυτιλήνης, σε έκτακτη συνέλευση των μελών αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στο νησί επ' αόριστον.

Κεντρικό αίτημα των πρατηριούχων είναι η αύξηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τα 12 στα 20 λεπτά ανά λίτρο, σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί στοιχειώδης βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις τους.

Λουκέτο και στο Ρέθυμνο

Την ίδια στιγμή, στο Ρέθυμνο οι πρατηριούχοι αποφάσισαν επίσης να κλείσουν τα βενζινάδικά τους από την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 26 του μήνα.

Αυτή η κίνηση έρχεται ως διαμαρτυρία στην ακρίβεια που υπάρχει για την αγορά καυσίμων, ενώ όπως τονίστηκε την Πέμπτη (26/3) θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην οποία θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν αποφάσεις.

Τι ισχύει για την Αττική

Σήμερα, επίκειται η συνάντηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με τον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ στη χθεσινή έκτακτη Γ.Σ. του συνδικάτου με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν λάβουν πειστικές απαντήσεις τον υπουργό.

Στην ανακοίνωση των βενζινοπωλών αναφέρεται ότι τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για δίκαιες διεκδικήσεις.

Διαβάστε επίσης