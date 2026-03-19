Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

19/3/2026 6:30:00 πμ

19/3/2026 4:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

163

Κατασκευές

19/3/2026 7:30:00 πμ

19/3/2026 12:30:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΛΦΩΝ - ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ - ΕΔΕΣΣΗΣ

164

Κατασκευές

19/3/2026 7:30:00 πμ

19/3/2026 1:30:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΜΕΛΑ 2 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

306

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΣΕΛΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

308

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

307

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 11:00:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

266

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΖΩΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

309

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΣΟΥ 9 έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

303

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 143 απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

271

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 12:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

265

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

224

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

269

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

264

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

264

Κατασκευές

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Κ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΟΥ Β - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Α - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΚΕΔΡΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1566

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΩΚΕΑΝΩΝ - (ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΥΡΑ ΠΟΠΗ) - ΝΗΡΙΗΔΗΝ - ΩΚΕΑΝΩΝ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΝΗΡΙΗΔΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

396

Λειτουργία

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Συντήρηση

19/3/2026 8:00:00 πμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΝΗΣΙΩΤΟΥ, ΑΡΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΗΡΑΣ, ΡΕΜΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΩΣ.

229

Κατασκευές

19/3/2026 8:30:00 πμ

19/3/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

270

Κατασκευές

19/3/2026 9:00:00 πμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ 23 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

267

Κατασκευές

19/3/2026 10:00:00 πμ

19/3/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

197

Κατασκευές

19/3/2026 11:00:00 πμ

19/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΑΘΑ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΘΑ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

305

Λειτουργία

19/3/2026 12:00:00 μμ

19/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΧΑΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

304

Λειτουργία

