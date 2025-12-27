Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν στην TV το 2026 – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Χρήστο Φερεντίνο

Το 2026 ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του και τηλεοπτικά θα φέρει νέα πρότζεκτ και σειρές. Ωστόσο, θα θέσει στο επίκεντρο και τηλεοπτικά πρόσωπα που θα συζητηθούν για το μέλλον τους.

Ο πιο πολυσυζητημένος παρουσιαστής είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Γιώργος Λιάγκας. Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 έχει φανατικούς θαυμαστές, αλλά και haters, ενώ είναι συνηθισμένος στο να γίνεται viral με τις καυστικές ατάκες του. Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχει ξεκινήσει ήδη να απασχολεί, αφού το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2026. Τα σενάρια και η φημολογία είναι έντονα, με τον ίδιο βέβαια να ρίχνει λάδι στη φωτιά.

«Εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάνω τον Ρέμο να ξανακάνει τηλεόραση. Έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω με τον Αντώνη τηλεοπτικά. Επειδή είμαστε αδελφικοί φίλοι, πιστεύω ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που θα δεχόταν να κάνει τηλεόραση. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα το κάνουμε. Είναι μια ιδέα δικιά μου, κλεμμένη από πολλά αμερικάνικα βραδινά και θα μπορούσε να ταιριάξει απόλυτα με εμένα και τον Αντώνη… Το αν θα συνεχίσω την πρωινή εκπομπή, εξαρτάται από το σε ποιο κανάλι θα κάνω το βραδινό με τον Αντώνη Ρέμο. Άμα το κάνω αλλού, δεν μπορώ να είμαι εδώ το πρωί», είπε με το γνωστό του ύφος και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν όλοι να αναφέρονται στο τι μέλλει γενέσθαι. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για νέα αλλαγή ώρας στο "Πρωινό".

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του ΑΝΤ1 θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά νωρίς για να "ανοίγουν" συζητήσεις περί αλλαγής ώρας, πόσω μάλλον περί τηλεοπτικού μέλλοντος.

Οι ιθύνοντες, αναγνωρίζοντας τον σκληρό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, βάζουν θετικό πρόσημο στις μετρήσεις τηλεθέασης του "Πρωινού" μέχρι τώρα και φυσικά γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι πάντα ένας άσος στο μανίκι τους.

Στο ίδιο μέτωπο, η Ζέτα Μακρυπούλια επίσης έχει συνηθίσει να βλέπει το όνομά της να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Το 2026 θα είναι σίγουρα μια χρονιά που θα απασχολήσει… για διπλό λόγο. Από τη μία αναμένουμε την πρεμιέρα του πολυδιαφημισμένου βραδινού της φορμάτ "Moments of your life", από την άλλη θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί με το «Rouk Zouk» στο τέλος της σεζόν. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι παρουσιάζει σημάδια "κόπωσης", μετά την αλλαγή ώρας στη μεσημεριανή ζώνη, και υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τι θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, η λαμπερή παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Μία ακόμη κυρία που θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τα στελέχη του ΑΝΤ1 είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Στα τέλη του Οκτωβρίου, το κανάλι με ανακοίνωση γνωστοποιούσε ότι ανανεώνει τη συνεργασία του με την παρουσιάστρια, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιο φορμάτ θα αναλάβει. Αν και έχουν ακουστεί πολλά, οι ιθύνοντες κρατούν ακόμη κλειστά τα χαρτιά τους έχοντας διασφαλίσει ότι δεν θα χάσουν από το δυναμικό τους ένα σημαντικό πρόσωπο όπως η Κατερίνα.

Από το Μαρούσι στο Φάληρο και εκεί ο Χρήστος Φερεντίνος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα σενάρια μεταγραφών. Το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ τελειώνει και θα έχει ενδιαφέρον αν θα παραμείνει στον σταθμό, ή αν θα αναζητήσει νέα στέγη. Ο παρουσιαστής, τη φετινή σεζόν, παρουσιάζει το «The Wall» το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς. Ήδη υπάρχουν φήμες ότι οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 τον «καλοβλέπουν» και το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο.

Φυσικά, αυτοί είναι λίγοι μόνο από τους τηλεαστέρες που θα συζητηθούν. Οι εξελίξεις στη μικρή οθόνη είναι απρόβλεπτες και είναι βέβαιο ότι θα «σκάσουν» κι άλλες βόμβες!

