Πώς θα αλλάξει η βραδινή ζώνη το 2026

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη του 2026…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πώς θα αλλάξει η βραδινή ζώνη το 2026

Η Ζέτα Μακρυπούλια 

Σε λίγες ημέρες από τώρα, οι τηλεαστέρες και τα στελέχη των καναλιών θα
αποχαιρετήσουν το ταραχώδες 2025, μία χρονιά με ανελέητο ανταγωνισμό και
πολλές ανατροπές. Οι άνθρωποι της μικρής οθόνης έχουν ήδη κάνει τον
προγραμματισμό τους για το δεύτερο μισό της σεζόν και τα βλέμματα πέφτουν
πάνω στη βραδινή ζώνη όπου θα δούμε νέους «παίκτες» στην αρένα.

Στο μέτωπο του STAR, έρχεται το «MasterChef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής, που
για πολλούς έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο αφού «κουβαλά» ένα σταθερό μερίδιο
τηλεθεατών, επιστρέφει με τον δέκατο επετειακό κύκλο και… αρκετό αλατοπίπερο
στις δοκιμασίες. Στο συγκινητικό και νοσταλγικό τρέιλερ, οι τρεις κριτές
«εισβάλλουν» στο παιδικό δωμάτιο ενός παιδιού, το οποίο παρακολουθούν να
μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενώ στο βάθος ακούγονται οι ανακοινώσεις των
νικητών των 9 προηγούμενων σεζόν. Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και
Λεωνίδας Κουτσόπουλος κρατούν μία τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό 10 και
εύχονται στο μικρό αγόρι. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον
μικρό να απαντά: «Μαζί μεγαλώνουμε». «Μια σεζόν–ορόσημο πλησιάζει.
Περισσότερες προκλήσεις, περισσότερα όνειρα, περισσότερη μαγειρική
δημιουργία. Οι κουζίνες ανάβουν ξανά και το ταξίδι ξεκινά. MasterChef 10,
σύντομα στο STAR», γράφει η περιγραφή του βίντεο.

Οι τρεις κριτές του Masterchef

Ο πιο ισχυρός αντίπαλος θα βρίσκεται στον ΣΚΑΪ και δεν είναι άλλος από το
«Survivor». Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα θα γίνει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
πληροφορίες, στις 11 Ιανουαρίου, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Επαρχιώτες
και Αθηναίοι θα ριχτούν στους στίβους μάχης και τα αγωνίσματα θα βάλουν
φωτιά στον ανταγωνισμό.

Γιώργος Λιανός

Ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός

Στον ΑΝΤ1, οι ιθύνοντες επενδύουν ιδιαίτερα στο νέο σόου με τη Ζέτα
Μακρυπούλια. Ο τίτλος θα είναι «Moments of your life» και πρώτοι καλεσμένοι ο
Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου, που θα ξετυλίξουν μέσα από
ιστορίες το νήμα της ζωής τους. Την ίδια ώρα, στο OPEN, «μαγειρεύεται» ο νέος
κύκλος του «Just the 2 of us». Το λαμπερό πρότζεκτ θα «αναγεννήσει» τη βραδινή ζώνη του καναλιού και θα αποτελέσει μία ευχάριστη έκπληξη για τους λάτρεις των σόου.

Η Ζέτα Μακρυπούλια

Η βραδινή ζώνη, όμως, θα έχει και νέες σειρές. Στον ΑΝΤ1, στα συρτάρια τους
έχουν την κωμωδία «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο. Σε ένα ελληνικό
συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων καταγράφει την
καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης,
των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά,
εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Στο MEGA, στις αρχές του 2026, θα δούμε την πρώτη επίσημη της σειράς «Οι
Αθώοι». Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η
ιστορία θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα,
μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη. Εκεί, ανάμεσα σε
κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των
«Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες
αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη
γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της,
Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του
τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει
συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη
Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η
εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά
ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη
συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος), όμορφος και γοητευτικός, με έντονη
ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Ο ALPHA σαρώνει με τις παραγωγές του και δεν έχει λόγο να μην συνεχίσει την
ίδια επιτυχημένη συνταγή. Οι ιθύνοντες θα βγάλουν στον αέρα το σίριαλ
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο
Βασίλης Μηλιώνης πρωταγωνιστούν, ενώ το σενάριο βασίζεται στο διεθνώς
επιτυχημένο φορμάτ «Dear Daddies». Τρυφερές αλλά και ξεκαρδιστικές ιστορίες
τεσσάρων μπαμπάδων, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις απαιτήσεις της
καθημερινότητας και της πατρότητας, θα συντροφεύσουν το κοινό.

Στην ΕΡΤ έρχεται η «Μεγάλη χίμαιρα». Το κοινό θα έχει τη χαρά να απολαύσει τη
μεγαλύτερη παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης, μία δουλειά που θα ξεχωρίσει
και θα αφήσει το στίγμα της. H «Μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό
μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα
ζωντανέψει σύντομα με το πρώτο special διπλό επεισόδιο να είναι διαθέσιμο στο
ERTFLIX από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς (1/1/2026, 00.01). Μάλιστα, θα
παραμείνει στη δημοφιλή πλατφόρμα έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Το ίδιο
βράδυ, το διπλό επεισόδιο θα προβληθεί και από την ΕΡΤ1, στις 22.00,
σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Από εκεί και πέρα,
το κοινό θα έχει ραντεβού κάθε Κυριακή βράδυ στις 22.00, όταν ένα νέο επεισόδιο
της «Μεγάλης χίμαιρας» θα ξεδιπλώνει τη συναρπαστική της ιστορία στη μικρή
οθόνη.

