Atlantic SEE LNG Trade: Οι 4 συμφωνίες-σταθμός στις ΗΠΑ που «ξεκλειδώνουν» τον Κάθετο Διάδρομo

Ο Κάθετος Διάδρομος «ξεκλειδώνει» ευκαιρίες ανάπτυξης και προσφέρει στην Ελλάδα νέες προοπτικές

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Atlantic SEE LNG Trade: Οι 4 συμφωνίες-σταθμός στις ΗΠΑ που «ξεκλειδώνουν» τον Κάθετο Διάδρομo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις ιστορικές εμπορικές συμφωνίες 20ετούς διάρκειας για την πώληση αμερικανικού LNG υπέγραψε η Atlantic SEE LNG Trade στην Ουάσιγκτον, παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, σφράγισε τη συνεργασία που καθιστά την Ελλάδα κεντρικό πυλώνα του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Με «όχημα» τις νέες μακροχρόνιες συμβάσεις, ο Κάθετος Διάδρομος περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη. Η συμφωνία για τη διανομή συνολικά 4 BCM αμερικανικού LNG ετησίως, όχι μόνο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, αλλά δημιουργεί ένα νέο πεδίο αναπτυξιακών ευκαιριών για την ελληνική οικονομία μέσω νέων υποδομών (FSRU, αγωγοί, μονάδες παραγωγής).

atlantic-see-lng-trade-02.jpg

Οι λεπτομέρειες των νέων συμφωνιών της Atlantic SEE LNG Trade

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Atlantic SEE LNG Trade για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθιστούν σταδιακά πραγματικότητα τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Ευρώπης, ο οποίος πέρα από την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας προς τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, έρχεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), με θέμα την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, εξασφάλισε 4 νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής, με χρονική διάρκεια έως 20 έτη.

Τις συμφωνίες υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade (και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ κ. Doug Burgum, του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Εξάρχου αναμένεται να έχει σήμερα Τετάρτη συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους για το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα προμηθεύει με LNG:

  • Την δημόσια εταιρεία Bulgargaz της Βουλγαρίας με 1,5 BCM / έτος.
  • Την Naftogaz της Ουκρανίας με 1 BCM / έτος.
  • Tο Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με έως και 1 BCM / έτος.
  • Τις Aluminij Industries και M.T. Abraham group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης με 0,5 BCM / έτος.

Η διαδικασία ωρίμασης του Κάθετου Διαδρόμου και οι τελευταίες εξελίξεις στην διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, της οποίας ηγείται η Atlantic SEE LNG Trade, φέρνουν επί τάπητος τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία στην Ανατολική Ευρώπη εν όψει της απαγόρευσης χρήσης του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ήδη, η Atlantic SEE LNG Trade αξιολογεί τη συμμετοχή της σε διάφορα έργα ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου όπως πλωτές μονάδες αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU), έργα ενίσχυσης χωρητικότητας υφιστάμενων αγωγών αερίου (ή και νέων αγωγών αερίου ακόμη), καθώς και μονάδων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Και αυτό γιατί οι μακροχρόνιες συμβάσεις αγοραπωλησίας, πέρα από σταθερές και προβλέψιμες τιμές, εξασφαλίζουν σταθερή ζήτηση η οποία διανοίγει προοπτικές για νέα έργα υποδομών ώστε το LNG να καλύψει όλο και περισσότερες ενεργειακές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή.

image002.jpg

Έτσι, η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία φέρνει ολοένα και μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία στην ενέργεια, ενώ η Ελλάδα αποκτά σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο εγχείρημα, λειτουργώντας ως ενεργειακός κόμβος για την περιοχή, με απώτερο στόχο μία ενεργειακή αγορά που θα προσεγγίζει τους 100 εκατ. καταναλωτές. Πρόκειται για έναν στόχο που μπορεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας ένα σπάνιο βάθος αγοράς, εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά και στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για χρήση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Αυτό είναι το κρυφό παιδί του Θεόφιλου

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καθαρή η μαγνητική του 5 μηνών βρέφους που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δηλώνει ότι ο Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση για Ιράν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τον διπλασιασμό του τουριστικού φόρου - Τα έσοδα θα πάνε για το στεγαστικό

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Παρελθόν ο Αρμς, συνεχίζει στο Ισραήλ

18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μετράει αντίστροφα ο Φαλ, δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τριμερής Παπασταύρου με Μπέργκαμ και Ράιτ - Στρατηγική η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Atlantic SEE LNG Trade: Οι 4 συμφωνίες-σταθμός στις ΗΠΑ που «ξεκλειδώνουν» τον Κάθετο Διάδρομo

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί δεν είναι εύκολο η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ε.Ε.

18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζιράλδες: «O ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και το πλεονέκτημά μας είναι μόλις 1 γκολ»

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν δαπάνες

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Θα είμαι με την ομάδα και του χρόνου, το θέμα είναι σε ποιο πόστο» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

18:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 32χρονο για ναρκωτικά και όπλα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 5ο και το 11ο Δημοτικό - «Το Σαββατοκύριακο θα επιλυθεί το ζήτημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

16:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Για κακούργημα ο 51χρονος διανομέας, για πλημμέλημα ο 70χρονος που τον μαχαίρωσε

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά live γεωεντοπισμός τρένων μέσω δορυφόρων

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ξυλοδαρμός άνδρα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση

15:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ