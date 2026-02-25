Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε την Τρίτη ότι διατήρησε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, επιμένοντας ωστόσο ότι καμία τους δεν υπήρξε θύμα του Τζέφρι Επστάιν

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση
ΚΟΣΜΟΣ
Σε μια σπάνια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, προσπαθώντας να διασώσει τη φήμη του. Ο δισεκατομμυριούχος έσπασε τη σιωπή του για τις σκοτεινές συναντήσεις με τον Τζέφρι Επστάινπου τον καταδιώκουν μέχρι σήμερα, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από το σκοτεινό αυτό δίκτυο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνάντησης (town hall) με τους εργαζόμενους του Ιδρύματος Γκέιτς, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, επιμένοντας ωστόσο ότι οι προσωπικοί του δεσμοί δεν αφορούσαν θύματα του κυκλώματος.

Το χρονικό των σχέσεων και ο εκβιασμός

Σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα που αποκάλυψε η Wall Street Journal, ο Μπιλ Γκέιτς υπήρξε αφοπλιστικά ειλικρινής περιγράφοντας το παρελθόν του. «Είχα δεσμούς, έναν με μια Ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ και έναν με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό την οποία γνώρισα μέσω των επιχειρηματικών μου δραστηριοτήτων», ανέφερε ενώπιον των υπαλλήλων του. Κι όμως, η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να γνώριζε αυτές τις σχέσεις και να τις χρησιμοποίησε ως μέσο πίεσης.

gates-antonova.jpg

O Μπιλ Γκέητς με την ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ Μίλα Αντόνοβα

Συγκεκριμένα, ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να απείλησε τον Μπιλ Γκέιτς το 2013, όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει μια ακαδημία μπριτζ. Ο χρηματιστής είχε γνωρίσει την παίκτρια Μίλα Αντόνοβα και είχε καλύψει τα έξοδα των σπουδών της, στοιχεία που χρησιμοποίησε αργότερα για να υπονοήσει ότι θα μπορούσε να εκθέσει τον δισεκατομμυριούχο. Ο Μπιλ Γκέιτς υποστήριξε ότι δεν ενέδωσε σε παράνομες πράξεις, τονίζοντας: «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο. Ποτέ δεν πέρασα χρόνο με τα θύματα ή τις γυναίκες που τον περιέβαλλαν».

Η παραδοχή του «ολέθριου λάθους»

Όπως ανακοινώθηκε από το περιβάλλον του φιλανθρωπικού οργανισμού, ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τη γνωριμία του με τον Τζέφρι Επστάιν το 2011 —χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή— ως μια απόφαση για την οποία μετανιώνει πικρά. Την ίδια ώρα, έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι οι συναντήσεις τους ήταν τακτικές και περιλάμβαναν ταξίδια με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Επστάιν σε προορισμούς όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Νέα Υόρκη.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είχε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις της για αυτή τη γνωριμία ήδη από το 2013, όμως ο Μπιλ Γκέιτς συνέχισε τις επαφές τουλάχιστον μέχρι το 2014. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις τους αφορούσαν αποκλειστικά τη φιλανθρωπία, αν και πλέον αναγνωρίζει ότι δεν εξέτασε σωστά το υπόβαθρο του συνομιλητή του. «Γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα, η κατάσταση είναι εκατό φορές χειρότερη. Είναι σαφές ότι υπήρχε μια διαρκής κακή συμπεριφορά», ομολόγησε στο προσωπικό του.

Κλυδωνισμοί στο Ίδρυμα Γκέιτς

Σύμφωνα με αναλυτές, η δημόσια ομολογία του Μπιλ Γκέιτς αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς (damage control), καθώς η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν απειλεί το κύρος του Ιδρύματος. Η ακύρωση της συμμετοχής του στη σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία την τελευταία στιγμή θεωρείται άμεση απόρροια της πίεσης που δέχεται.

202602250qukleki.jpg

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς ανέλαβε την ευθύνη, η σύνδεση του ονόματός του με τον Τζέφρι Επστάιν παραμένει μια ανοιχτή πληγή για έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η διοίκηση του Ιδρύματος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξαν ποτέ οικονομικές συναλλαγές με τον χρηματιστή, ωστόσο η σκιά των προσωπικών επιλογών του ιδρυτή του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα για την κρίση και τις διασυνδέσεις του στην κορυφή της παγκόσμιας ελίτ.

