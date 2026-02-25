Έβρος: Τα νερά κάλυψαν μέχρι και τις πινακίδες στον κόμβο στα Λάβαρα - Βίντεο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα ξημερώματα τα Λάβαρα, όπου σήμανε συναγερμός όταν η στάθμη του νερού απείλησε άμεσα κατοικίες του οικισμού

Μίλτος Τσεκούρας

Έβρος: Τα νερά κάλυψαν μέχρι και τις πινακίδες στον κόμβο στα Λάβαρα - Βίντεο
Δραματικές ώρες βιώνει η περιοχή του Έβρου, όπου η ραγδαία και ανεξέλεγκτη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει δημιουργήσει συνθήκες εκτάκτου ανάγκης.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν ήδη καλυφθεί από τα νερά, με την κατάσταση να παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα ξημερώματα τα Λάβαρα, όπου σήμανε συναγερμός όταν η στάθμη του νερού απείλησε άμεσα κατοικίες του οικισμού.

Η κρισιμότητα της κατάστασης επέβαλε την ενεργοποίηση του 112 λίγο μετά τις 02:30, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, ενώ νωρίτερα είχε διακοπεί προληπτικά η κυκλοφορία στον βόρειο κόμβο της περιοχής.

112.jpg

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, με δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και συνεργεία του δήμου Σουφλίου να επιχειρούν στην περιοχή. Βαρέα οχήματα εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ενισχύοντας καίρια σημεία των αναχωμάτων, σε μια προσπάθεια που συνεχίζεται αμείωτη.

Παράλληλα, κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας ανέλαβαν την ενημέρωση των πολιτών, δίνοντας προτεραιότητα στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, βάσει του σχεδιασμού των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο τεχνικό πεδίο, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στο σφράγισμα των διαβάσεων κάτω από τον κάθετο άξονα. Η μοναδική δίοδος που είχε παραμείνει ανοιχτή για την εκτόνωση των υδάτων έκλεισε εσπευσμένα με μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών, όταν η πίεση κατέστη μη διαχειρίσιμη.

Στα Λάβαρα οι αντλίες λειτουργούν ασταμάτητα για την απομάκρυνση των νερών από τον οικισμό, καθώς στην εξωτερική πλευρά το ύψος του νερού αγγίζει τα επτά μέτρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών.

Βίντεο του evros-news από τον πλημμυρισμένο κόμβο του χωριού Λάβαρα

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στο Σουφλί, όπου η άντληση υδάτων συνεχίζεται επί τρεις εβδομάδες και οι θύρες ενισχύονται με πέντε μέτρα υλικών. Το φαινόμενο μετατοπίζεται πλέον νοτιότερα, ασκώντας τεράστιες πιέσεις σε όλο το μήκος της παρέμβριας ζώνης. Από το ρήγμα στο ανάχωμα του Αμορίου μέχρι το Τυχερό, η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή.

