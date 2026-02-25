«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση στον Έβρο με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των Αρχών, καθώς η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα νερά να ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες περιοχές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Νωρίτερα σήμερα στον κεντρικό Έβρο: Συνεχείς προσπάθειες συνεργείων του Δήμου Σουφλίου, στην περιοχή Αμορίου, μετά τη θραύση του τοπικού αναχώματος και το πέρασμα των νερών στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων. Δείτε λεπτομέρειες εδώ: https://t.co/qxBe8leXFJ pic.twitter.com/LFN01NeF7t — e-evros.gr (@eevrosgr) February 24, 2026

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του pameevros.gr πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτρα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό, ενώ αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σημειώνεται ότι σήμερα στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί αρχικά τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

Διαβάστε επίσης