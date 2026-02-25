«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

Πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Newsbomb

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση στον Έβρο με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των Αρχών, καθώς η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα νερά να ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες περιοχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του pameevros.gr πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτρα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό, ενώ αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σημειώνεται ότι σήμερα στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί αρχικά τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (25/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έβρος στο προσκήνιο: Μήνυμα ασφάλειας Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ξεκινάει το δεύτερο κύμα πληρωμών – Λεφτά για 1,67 εκατ. συνταξιούχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ