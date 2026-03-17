Επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar συνομιλεί με δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για την υπουργική σύνοδο ΕΕ-Νότιων Γειτονιών στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ επικοινώνησε το μεσημέρι της Τρίτης (17/3) με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ' της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, της οποίας η στέγη υπέστη ζημιές χθες ως αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης από το ιρανικό καθεστώς.

Ο Ισραηλινός υπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση των ανθρώπων της Εκκλησίας, και σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία της Αθήνας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ο Σάαρ δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς στοχεύει σκόπιμα άμαχους πληθυσμούς και πως πλήττει επίσης θρησκευτικά κτίρια διαφόρων δογμάτων -χριστιανών, μουσουλμάνων και εβραίων.