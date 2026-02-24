Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την νότια πλευρά της οδού στη διασταύρωση Πυλαίας και στη βόρεια πλευρά στη διασταύρωση Δαδιάς

Newsbomb

Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ανακοίνωσε η Αστυνομία την Τρίτη (24/02).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Χρήστος Αξής, θα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και αποκατάστασης του δρόμου:

1. Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες).

2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την νότια πλευρά της οδού στη διασταύρωση Πυλαίας και στη βόρεια πλευρά στη διασταύρωση Δαδιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις πεθαίνουν «μυστηριωδώς» μέσα σε δύο εβδομάδες σε τουριστικό πάρκο

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Εντοπισμός 71 παρανόμων μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή από το λιμενικό

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για ψήφο αποδήμων: Καλώ τα κόμματα να το ψηφίσουν για να εφαρμοστεί στις εθνικές εκλογές

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άφησε το αμάξι του για να πάει στη λαϊκή και έπιασε φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ