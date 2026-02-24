Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα

κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ανακοίνωσε η Αστυνομία την Τρίτη (24/02).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Χρήστος Αξής, θα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και αποκατάστασης του δρόμου:

1. Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες).

2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την νότια πλευρά της οδού στη διασταύρωση Πυλαίας και στη βόρεια πλευρά στη διασταύρωση Δαδιάς.

