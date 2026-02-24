Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την νότια πλευρά της οδού στη διασταύρωση Πυλαίας και στη βόρεια πλευρά στη διασταύρωση Δαδιάς
Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ανακοίνωσε η Αστυνομία την Τρίτη (24/02).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Χρήστος Αξής, θα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και αποκατάστασης του δρόμου:
1. Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 14 ο χλμ Επ. Οδού Λουτρού – Δαδίας, της Π.Ε. Έβρου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις και πλημμύρες).
2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την νότια πλευρά της οδού στη διασταύρωση Πυλαίας και στη βόρεια πλευρά στη διασταύρωση Δαδιάς.