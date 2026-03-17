Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους εργαζόμενους του επισιτισμού έως 25%

Ιδιαίτερης σημασίας για την αγορά εργασίας στη χώρα μας κρρίνεται η σημερινή υπογραφή μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού νέας συλλογικής σύμβαση εργασίας με αυξημένες αποδοχές, που αγγίζουν το 25%.

Η νέα συλλογική σύμβαση καλύπτει άμεσα 125.000 εργαζόμενους στην εστίαση και με τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κεραμέως μπορεί να επεκταθεί σε 400.000 απασχολούμενους στο χώρο. Επίσης προβλέπει αύξηση έως 25% σε σχέση με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, δηλαδή από 930€ έως 1.100€. Επιπλέον προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις σε μια σειρά επιδομάτων και προσαύξηση στις τριετίες.

Λίγες ημέρες πριν, μάλιστα, υπεγράφη αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων που αφορούσε 6.000 εργαζόμενους και προέβλεπε αύξηση 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.

Η ίδια η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως σχολίασε την υπογραφή με ανάρτησή της στα social media.

Αναλυτικά η υπουργός Εργασίας αναφέρει:

Νέα εξαιρετικά σημαντική Συλλογική Σύμβαση στον επισιτισμό!

Προβλέπει κατώτατο μισθό από 930€ έως 1.100€, δηλαδή αυξήσεις έως και 25% πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο, και πολλές επιπλέον παροχές και επιδόματα που ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα των εργαζομένων.

Οι αυξήσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε έως 400.000 εργαζόμενους του κλάδου, εφόσον επεκταθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που ψηφίσαμε πριν από μόλις ένα μήνα: περισσότερες συμβάσεις, καλύτεροι μισθοί, καλύτερη εργασία.

Νέα εξαιρετικά σημαντική Συλλογική Σύμβαση στον επισιτισμό!



Προβλέπει κατώτατο μισθό από 930€ έως 1.100€, δηλαδή αυξήσεις έως και 25% πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο, και πολλές επιπλέον παροχές και επιδόματα που ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα των εργαζομένων.… pic.twitter.com/dYpZGXM9ly — Niki Kerameus (@nkerameus) March 17, 2026

Κεραμέως: «Αύξηση από 8-25% από τη νέα συλλογική σύμβαση - Στο 7,7% η ανεργία»

Μιλώντας στο Mega η υπουργός Εργασίας αφού σχολίασε την νέα σύμβαση, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί πιθανά νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης.

