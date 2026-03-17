Χανιά: Χιλιάδες ιδιοκτήτες γης «χάνουν» την περιουσία τους – Ξεσηκώνονται μηχανικοί και δικηγόροι

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους ιδιοκτήτες γης στα Χανιά των οποίων γεωτεμάχια χαρακτηρίστηκαν ως «δασικά».

Οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή υπόθεση καθώς το ελληνικό δημόσιο έχει δώσει εντολή στην «Κτηματολόγιο ΑΕ» να τα… οικειοποιείται με αποτέλεσμα πολλού εξ αυτών να μεταβαίνουν στα δικαστήρια για να τα διεκδικήσουν και μάλιστα με ασφυκτική προθεσμία δύο μηνών.

Στα Χανιά, αμέσως μετά την περίοδο του Πάσχα αναμένεται να γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου, καθώς η εργολαβία έχει κλείσει από τις 31 Δεκεμβρίου ενώ νομικός και τεχνικός κόσμος είναι επί ποδός καθώς η παραπάνω πρακτική εφαρμόστηκε ήδη στο Λασίθι όπου έχει γίνει η ανάρτηση της κτηματογράφησης που ενσωματώνει ως δασικές τις εκτάσεις για τις οποίες εκκρεμούν αντιρρήσεις και μάλιστα εμφανίζει το δημόσιο ως ιδιοκτήτη, άσχετα με το αποτέλεσμα της εξέτασης της αντίρρησής του στο δασαρχείο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση εκτός από τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων σε μηχανικούς και δικηγόρους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή στις 24 Μαρτίου αναμένεται να γίνει μια ευρεία σύσκεψη στην οποία θα κληθούν όλοι οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι φορέων και οι βουλευτές του νομού Χανίων ώστε να ενημερωθούν για το θέμα και να κινητοποιηθούν έγκαιρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πρόβλημα στα Χανιά θα είναι τεράστιο καθώς ως «δασική» και συνέπεια «κρατική» θα χαρακτηριστεί μία έκταση άνω του 70% του νομού, την ώρα που έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 25.000 αντιρρήσεις, οι οποίες ως γνωστόν εξετάζονται με ρυθμούς χελώνας.

Οι δικηγόροι ζητούν, να εφαρμοστεί νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η Κρήτη όπως και κάποια νησιά να υπάγονται σε ένα ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις αμφισβητούμενων εκτάσεων, το δημόσιο να είναι αυτό που θα πρέπει να τις διεκδικήσει από τον ιδιώτη και όχι το αντίστροφο, όπως πράγματι ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, χιλιάδες ιδιοκτήτες στα Χανιά θα βρεθούν πραγματικά αντιμέτωποι με τις απώλειες τις περιουσίας τους, με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

