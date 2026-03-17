Ταξί: 11 ημέρες απεργία από την αρχή του 2026

Σε συνεχή τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα, καθώς από την αρχή του έτους έως και σήμερα, 17 Μαρτίου, έχουν πραγματοποιήσει συνολικά έντεκα ημέρες απεργιών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Το απεργιακό σερί ξεκίνησε με 48ωρη κινητοποίηση στις 13 και 14 Ιανουαρίου, η οποία παρατάθηκε με επιπλέον 24ωρη απεργία στις 15 Ιανουαρίου. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου.

Η συνέχιση των αντιδράσεων επιβεβαιώθηκε και τον Φεβρουάριο, με ακόμη μία 48ωρη κινητοποίηση στις 3 και 4 του μήνα, ενώ η ένταση κορυφώθηκε με 72ωρη απεργία από τις 17 έως και τις 19 Φεβρουαρίου.

Οι κινητοποιήσεις φτάνουν μέχρι και σήμερα, 17 Μαρτίου, με νέα απεργιακή δράση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ημερών απεργίας στις έντεκα μέσα σε λιγότερο από δυόμισι μήνες.

Σημειώνεται ότι, εφόσον η απεργία συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, ο συνολικός αριθμός των ημερών κινητοποιήσεων αναμένεται να φτάσει τις 14, δεδομένου ότι σήμερα είναι Τρίτη.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο συνάντησης τη Μάρνη στις 10:00 και πορεία προς τη Βουλή στις 12:00.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν, καθώς προαναγγέλλουν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί νέα πορεία προς τη Βουλή αύριο στις 12:00.

Χάρης Γκίκας

