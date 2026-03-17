Η αντιπολίτευση να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στα άρθρα για τα ταξί, λέει ο Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας, με τον κλάδο να αντιδρά έντονα στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, απηύθυνε κάλεσμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στα άρθρα που σχετίζονται με τα ταξί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμες ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του κλάδου.

Χάρης Γκίκας

Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «απαίσιο έκτρωμα», ενώ, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σημείωσε ότι «ούτε η χούντα δεν τόλμησε να φέρει κάτι αντίστοιχο».

Όπως υποστήριξε, οι προτεινόμενες διατάξεις οδηγούν «στην παράδοση ενός ολόκληρου κλάδου και της κοινωνίας στην εκμετάλλευση ιδιωτών», κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα «για να οικονομήσουν κάποιοι».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και «στο κλείσιμο του κλάδου», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία των επαγγελματιών ταξί για τις εξελίξεις.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους.

Διαβάστε επίσης