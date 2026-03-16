Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

Στο στόχαστρο μπαίνει νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών το οποίο αφορά στην ηλεκτροκίνηση των ταξί, στο δικαστικό ποινικό μητρώο και στις ειδικές άδειες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Απεργία στα ταξί αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου, με πρόθεση κλιμάκωσης και κινητοποιήσεων διαρκείας. Αιχμή των αντιδράσεων είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών το οποίο αφορά στην ηλεκτροκίνηση των ταξί, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες.

Απεργία ταξί: 24ωρες, επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις

Για σήμερα, Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ταξί. Μετά την αυριανή απεργία των ταξί (σ.σ. αύριο εισάγεται προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το επίμαχο νομοσχέδιο), οι αυτοκινητιστές θα συνεχίζουν με 24ωρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις έως και την ημέρα της ψήφισης από την Ολομέλεια.

Λυμπερόπουλος: Κινητοποιήσεις και στην τουριστική περίοδο

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος, σημείωσε πως «υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση της οποίας στόχος είναι να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλειά, εις βάρος του κλάδου, ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική».

Ο ίδιος προανήγγειλε κινητοποιήσεις κατά την τουριστική περίοδο: «Θα κάνουμε απεργία μέχρι την ψήφιση, μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την τουριστική περίοδο».

«Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πιο βρώμικο, τι πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;», πρόσθεσε.

