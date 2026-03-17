Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα έως και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

Ακινητοποιημένα από το πρωί της Τρίτης τα ταξί στην Αττική.

Εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου αποφάσισε τη Δευτέρα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ «από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και για όσες ημέρες κρατήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, ο κλάδος των ταξί θα βρίσκεται στους δρόμους με δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις».

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει:

  • Επιμένουμε και ζητάμε μέχρι τέλους μια δίκαιη παράταση για την ηλεκτροκίνηση μέχρι να γίνει προσιτή η χρήση τέτοιων οχημάτων.
  • Ζητάμε ελάφρυνση των παραβάσεων για τις ειδικές άδειες.
  • Απαιτούμε σοβαρούς κανόνες λειτουργίας των Ε.Ι.Χ χωρίς περαιτέρω μειώσεις.
