Ισόβια στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας – Καμία αντίδραση στο άκουσμα της απόφασης

Σε ισόβια καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας αφού κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης επιπλέον φυλάκιση 2 ετών για οπλοχρησία.

Άκουσε την ποινή του χωρίς να αντιδράσει

Όπως αναφέρει το gegonota.news, 22χρονος άκουσε χαλαρός και χωρίς την παραμικρή αντίδραση την απόφαση του δικαστηρίου, σε αντίθεση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον εξάδελφο του. Στο άκουσμα της απόφασης ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, ξέσπασε σε λυγμούς.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών περιστάσεων και για τους δύο κατηγορούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας πρότεινε μερική έκτιση 5 μηνών με αναστολή υπολοίπου, αλλά το δικαστήριο διέταξε την πραγματική έκτιση του συνόλου της ποινής, δηλαδή 30 μήνες. Επίσης, η εισαγγελέας πρότεινε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη για τον πρώτο κατηγορούμενο, αλλά να έχει αναστέλλουσα δύναμη άνευ όρων για τον δεύτερο κατηγορούμενο.

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν είχε φυλακιστεί μέχρι σήμερα, αλλά του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συνήγορός του Αθ. Σαργκάνης χαρακτήρισε αυστηρή την ποινή που του επιβλήθηκε και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο εντολέας του θα κριθεί δικαιότερα σε δεύτερο βαθμό.

