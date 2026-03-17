Περσικός: Ελληνικό φορτηγό «καταφύγιο» για χιλιάδες γλάρους – Πώς αντιλαμβάνονται τα εχθρικά drones

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έφτασε στο Newsbomb από Έλληνα πλοιοκτήτη, που δείχνει ένα φορτηγό πλοίο του στον Περσικό Κόλπο, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί από τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις που πλήττουν το λιμάνι της περιοχής.

Στα πλάνα καταγράφεται ένα πρωτοφανές θέαμα: χιλιάδες γλάροι έχουν κατακλύσει το κατάστρωμα του πλοίου, αναζητώντας καταφύγιο μακριά από τους βομβαρδισμούς. Η εικόνα είναι ενδεικτική του πώς η φύση προσαρμόζεται ακόμη και μέσα στην ανθρώπινη φρίκη, με τα ζώα να αναζητούν ασφάλεια όπου μπορούν για να αποφύγουν ότι απειλεί το περιβάλλον τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι τα πουλιά φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο πριν ακόμη γίνει αντιληπτός από τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον πλοιοκτήτη, οι γλάροι πολύ συχνά σηκώνονται μαζικά και απομακρύνονται κάθε φορά που πλησιάζουν ιρανικά drones, πριν καν ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού.

Το βίντεο αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, αλλά και τα ένστικτα επιβίωσης που ενεργοποιούνται σε κάθε μορφή ζωής.

