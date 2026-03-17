Μαξίμου: Παρουσιάστηκε ο νέος κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε διυπουργική σύσκεψη στην οποία παρουσιάστηκε ο νέος κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του οποίου καθίστανται για πρώτη φορά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με κρίσιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού.

Κατά την παρουσίαση, που έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, σημειώθηκε πως στη νέα πύλη deiktesota.gov.gr διατίθενται εννέα κύριοι δείκτες: για την οικονομική λειτουργία των Δήμων, την κοινωνική προστασία που παρέχουν, την προσχολική αγωγή και τις παιδικές δομές, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση αδέσποτων ζώων και την ψηφιακή ωριμότητα.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σειρά επιμέρους υποδεικτών, με αποτέλεσμα να έχει καταρτιστεί για πρώτη φορά μία πανελλαδική βάση δεδομένων που υπηρετεί τόσο τη διαφάνεια όσο και τη χάραξη πολιτικής, με βάση τις πραγματικές και καταγεγραμμένες πλέον ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν, σε πρώτη φάση, την κατάσταση το έτος 2024, το οποίο αποτελεί και έτος βάσης για σύγκριση με επόμενες χρονιές που θα προστεθούν μελλοντικά.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε στους Δήμους και από την άντληση πληροφοριών από σχετικά κρατικά μητρώα, όπως το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Το έργο αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Στο τέλος της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από το εργαλείο αυτό και να δώσω πολλά συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίπονη, φαντάζομαι, συλλογή όλων των σχετικών δεδομένων.

Και θα έλεγα ότι αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες, διαφάνειας και λογοδοσίας, να μπορούν να γνωρίζουν τις πραγματικές επιδόσεις του Δήμου τους και να μπορούν, κατά συνέπεια, να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των Δημάρχων με βάση αντικειμενικούς δείκτες.

Είναι σίγουρα ένα εργαλείο για τους ίδιους τους Δημάρχους, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική και, συγκρινόμενοι πια με άλλους Δήμους, να βλέπουν πού υστερούν και πού πλεονεκτούν.

Είναι σίγουρα ένα εργαλείο για το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χρηματοδότησης για να επιβραβεύει συγκεκριμένες συμπεριφορές, να θέτει στόχους και στη συνέχεια να μετρά την αποτελεσματικότητα των Δήμων, ως προς την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Και νομίζω ότι είναι γενικά και ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής, διότι φαντάζομαι ότι αν αυτά τα στοιχεία τύχουν επεξεργασίας σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, αν τα τροφοδοτούσαμε όλα αυτά δηλαδή, για παράδειγμα, στο ChatGPT, θα μας έβγαζε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία εμείς ενδεχομένως, διά γυμνού οφθαλμού, να μην μπορούμε να τα βλέπουμε.

Αλλά έχουν μεγάλη αξία εδώ οι χρονοσειρές. Ξεκινάμε με ένα έτος βάσης, ώστε να μπορούμε να μετράμε πρόοδο ή ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση.

Και νομίζω ότι όταν θα φτάσουμε πια με το καλό στις Δημοτικές Εκλογές του 2028, θα είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τότε για τους πολίτες, για να μπορούν αντικειμενικά να αξιολογούν και να συγκρίνουν την απόδοση των αιρετών τους αρχόντων, αλλά φυσικά και γι’ αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να διεκδικήσουν συμμετοχή στα τοπικά κοινά, να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα πια, το οποίο και αυτό στη συνέχεια θα μπορεί να αξιολογείται με βάση μετρήσιμους στόχους.

Οπότε, πραγματικά, πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια και, νομίζω, μία ακόμα ένδειξη του πώς τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν με ανοιχτό και προσβάσιμο τρόπο να είναι χρήσιμα και για τους πολίτες ως εργαλείο λογοδοσίας και ενημέρωσης, αλλά και για τη διοίκηση, ως ένα σημαντικό εργαλείο χάραξης πιο στοχευμένης Δημόσιας Πολιτικής».

Σχόλια
Novibet
