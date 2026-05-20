Θεσσαλονίκη: 20χρονος ξυλοκόπησε άγρια μαζί με άλλα πέντε άτομα τον 35χρονο ξάδερφό του

Οι δύο άνδρες είχαν δώσει ραντεβού προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές που είχαν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ένας 35χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Θεσσαλονίκη από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα πέντε άτομα.
  • Το ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών έγινε για να λυθούν οικονομικές διαφορές.
  • Οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
  • Ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με εκδορές, μώλωπες και κάταγμα σε δύο πλευρά.
  • Οι έξι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή με τις σχετικές δικογραφίες.
Θύμα ξυλοδαρμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα πέντε άτομα έπεσε αργά το απόγευμα της Τρίτης (19/5) ένας 35χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού, τον περίμενε ο 20χρονος μαζί με άλλα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα έξι άτομα επιτέθηκαν στον 35χρονο και τον χτύπησαν ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι.

Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές, μώλωπες και κάταγμα σε δύο πλευρά.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

