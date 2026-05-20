Θεσσαλονίκη: 20χρονος ξυλοκόπησε άγρια μαζί με άλλα πέντε άτομα τον 35χρονο ξάδερφό του

Οι έξι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή με τις σχετικές δικογραφίες.

Θύμα ξυλοδαρμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα πέντε άτομα έπεσε αργά το απόγευμα της Τρίτης (19/5) ένας 35χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού, τον περίμενε ο 20χρονος μαζί με άλλα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα έξι άτομα επιτέθηκαν στον 35χρονο και τον χτύπησαν ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι.

Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές, μώλωπες και κάταγμα σε δύο πλευρά.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

