Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ξεκίνησε η δίκη για τα e-mails σε απόδημους - Η πρώτη κατάθεση μάρτυρα

Snapshot Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων, με κατηγορούμενη την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλους τρεις, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

Μάρτυρας από το Λονδίνο κατέθεσε ότι έλαβε απρόσμενα προωθητικό email από την κατηγορούμενη, παρά το γεγονός ότι τα προσωπικά του στοιχεία τα είχε δώσει μόνο στο ελληνικό κράτος.

Οι απόδημοι οργάνωσαν συλλογική αντίδραση μέσω διαδικτυακών ομάδων και απευθύνθηκαν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.

Ξεκίνησε η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών από κρατικούς και κομματικούς φορείς.

Στο εδώλιο κάθονται η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο Μένιος Κορομηλάς, που είχε οργανωτικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση και τη διαχείριση κρίσεων του κόμματος, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν πλημμελήματα, συγκεκριμένα την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενω η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με ένα μάρτυρα κάτοικο Λονδίνου, που αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία. Όπως είπε, είχε παραχωρήσει πλήθος προσωπικών στοιχείων μέσω της επίσημης πλατφόρμας, «κωδικούς taxis, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση και ό,τι ζητήθηκε», προκειμένου να μπορέσει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Ωστόσο, αργότερα έλαβε απρόσμενα ένα προωθητικό email από την κατηγορούμενη, γεγονός που τον αιφνιδίασε.

«Τα στοιχεία μου δεν είχε άλλος εκτός από το ελληνικό κράτος»

«Ήταν πρωί Παρασκευής όταν το έλαβα. Εξεπλάγην», ανέφερε, σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή διαπίστωσε πως και άλλοι Έλληνες του εξωτερικού είχαν λάβει το ίδιο μήνυμα. «Τα στοιχεία μου δεν είχε άλλος εκτός από το ελληνικό κράτος», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «πολύ σοκαριστική».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, ανέφερε ότι οι θιγόμενοι απευθύνθηκαν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ από την πλευρά της κατηγορούμενης υπήρξε ενημέρωση ότι «εξετάζουν το θέμα». Από την άλλη, όπως είπε, δεν θυμάται να υπήρξε κάποια ουσιαστική απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι απόδημοι οργανώθηκαν μέσω διαδικτυακών ομάδων, καθώς «στο εξωτερικό αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά», γεγονός που τους ώθησε να κινητοποιηθούν συλλογικά για να διερευνήσουν τι είχε συμβεί.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά του στη διάσταση εμπιστοσύνης προς το κράτος: «Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι η διαρροή έγινε από το κράτος, ήταν σοκαριστικό», είπε, προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος που διαχειρίζεται τόσο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα διαρρέει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για αρχική άρνηση από την πλευρά της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας ότι «βλέπαμε μια άρνηση», ενώ στη συνέχεια υπήρξαν δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συμβεί κάτι. Όπως θυμήθηκε, η υπόθεση συνοδεύτηκε και από παραιτήσεις.

Κλείνοντας την κατάθεσή του, ο μάρτυρας στάθηκε στις συνέπειες της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «δεν είναι αρκετή μόνο η επιβολή προστίμου», καθώς –όπως είπε– «η εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος έχει κλονιστεί». Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.

