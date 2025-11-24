Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στο εδώλιο μαζί με ακόμη τρία πρόσωπα για τα e–mails σε απόδημους

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσουν η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κατηγορούμενοι είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης –είχε απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα–, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Οι τέσσερις κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παραπομπή τους σε δίκη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τον περασμένο Ιούλιο.

Για την υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλλει πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και την πρώην ευρωβουλευτή και 10.000 ευρώ στον πρώην γενικό γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Μετέπειτα, το Συμβούλιο της Επικρατείας με ομόφωνες αποφάσεις του, ακύρωσε το πρόστιμο που είχε καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας όμως σε ισχύ εκείνα που είχαν επιβληθεί στα τρία φυσικά πρόσωπα. Στο μεταξύ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν κατατεθεί και ήδη συζητηθεί δεκάδες αγωγές από ομογενείς, οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.

