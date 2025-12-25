Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

Η κινηματογραφική συνέχεια της σειράς έρχεται με τον Κίλιαν Μέρφι και τον Μπάρι Κίογκαν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα
Κίλιαν Μέρφι και Μπάρι Κίογκαν
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη συνάντηση δύο κορυφαίων Ιρλανδών ηθοποιών αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη εικόνα από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Peaky Blinders, που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, με τους Κίλιαν Μέρφι και Μπάρι Κίογκαν να πρωταγωνιστούν.

Στο teaser διάρκειας 70 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, εμφανώς αλλαγμένος και σε εσωτερική σύγκρουση με το παρελθόν του. Σε αφήγηση ακούγεται η φράση: «Τι απέγινε ο Τόμι Σέλμπι; Ο διάσημος τσιγγάνος γκάνγκστερ», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

Επιστροφή από την εξορία εν μέσω πολέμου

Η ταινία, με τίτλο «Peaky Blinders: The Immortal Man», τοποθετείται χρονικά στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζει τον Τόμι Σέλμπι να επιστρέφει από αυτοεξορία, έπειτα από κάλεσμα να αναλάβει ξανά δράση. Σε ξεχωριστή σκηνή, μια γυναικεία φωνή του λέει: «Τόμι, πρέπει να γυρίσεις».

Στο teaser γίνεται και η πρώτη εμφάνιση του Μπάρι Κίογκαν, σε έναν νέο, μέχρι στιγμής μυστηριώδη χαρακτήρα, με τατουάζ και λιτή ενδυμασία.

Γνωστά και νέα πρόσωπα

Η ταινία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του BBC, η οποία κατέγραψε την άνοδο της εγκληματικής οικογένειας Σέλμπι στο Μπέρμιγχαμ, από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έως την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ.

https://www.instagram.com/reel/DSnV2slinvN/

Στο καστ επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, η Σόφι Ραντλ (Άντα Σέλμπι), ο Στίβεν Γκρέιαμ και ο Πάκι Λι, ενώ στις νέες προσθήκες συγκαταλέγονται η Ρεμπέκα Φέργκιουσον και ο Τιμ Ροθ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ενώ το σενάριο είναι του δημιουργού της σειράς Στίβεν Νάιτ, ο οποίος έχει αναλάβει και τη συγγραφή της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Πότε κάνει πρεμιέρα η ταινία

Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου 2026, ενώ θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Παράλληλα, το BBC έχει ανακοινώσει την επιστροφή του σύμπαντος Peaky Blinders με δύο νέες τηλεοπτικές σειρές, που θα εστιάζουν σε μια νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι και θα διαδραματίζονται το 1953. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Κίλιαν Μέρφι θα εμφανιστεί εκ νέου, αν και θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

https://www.instagram.com/p/DSqnKOljNYG/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό ανηλίκου μετά από ναυάγιο μεταναστών στο Φαρμακονήσι

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία σήμερα Χριστούγεννα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νότια του Ηρακλείου - Ανάμεσά τους και δύο παιδιά

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: To υβριδικό Kuga 2.5L FHEV σε τιμή έκπληξη

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα πλήττει την Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και άλλες πέντε κομητείες λόγω κακοκαιρίας

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξαν τα αλκοτέστ την Παραμονή Χριστουγέννων: Από τους 2000, μόνο οι 8 είχαν πιει

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Μελάνια απαντούν στα παιδιά: «Κακό Άγιο Βασίλη δεν θα αφήσω στη χώρα», «Σίγουρα θα του άρεσαν τα μπισκότα»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Καλά Χριστούγεννα σε όλους «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό της Hennessey

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τα Χριστούγεννα από το πιάνο με τη Σάρλοτ: «Αλληλοβοήθεια με γενναιοδωρία, κατανόηση, ελπίδα»

07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή «μετακομίζει» στο κτήριο του δημοτικού σχολείου Ταταούλων, λόγω έργων

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι περιλαμβάνει το κοινό σχέδιο ΗΠΑ-Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου - Αβέβαιη η στάση της Μόσχας

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιων που αγνοείται - «Δεν πήρε κινητό, δεν τον απασχολούσε κάτι», λέει συγγενής του

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Σήμερα η κορυφαία εορτή των Χριστουγέννων - Ποιοι γιορτάζουν

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ