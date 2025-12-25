Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ - Αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα

Τη συνάντηση δύο κορυφαίων Ιρλανδών ηθοποιών αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη εικόνα από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Peaky Blinders, που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, με τους Κίλιαν Μέρφι και Μπάρι Κίογκαν να πρωταγωνιστούν.

Στο teaser διάρκειας 70 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, εμφανώς αλλαγμένος και σε εσωτερική σύγκρουση με το παρελθόν του. Σε αφήγηση ακούγεται η φράση: «Τι απέγινε ο Τόμι Σέλμπι; Ο διάσημος τσιγγάνος γκάνγκστερ», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

Επιστροφή από την εξορία εν μέσω πολέμου

Η ταινία, με τίτλο «Peaky Blinders: The Immortal Man», τοποθετείται χρονικά στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζει τον Τόμι Σέλμπι να επιστρέφει από αυτοεξορία, έπειτα από κάλεσμα να αναλάβει ξανά δράση. Σε ξεχωριστή σκηνή, μια γυναικεία φωνή του λέει: «Τόμι, πρέπει να γυρίσεις».

Στο teaser γίνεται και η πρώτη εμφάνιση του Μπάρι Κίογκαν, σε έναν νέο, μέχρι στιγμής μυστηριώδη χαρακτήρα, με τατουάζ και λιτή ενδυμασία.

Γνωστά και νέα πρόσωπα

Η ταινία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του BBC, η οποία κατέγραψε την άνοδο της εγκληματικής οικογένειας Σέλμπι στο Μπέρμιγχαμ, από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έως την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ.

https://www.instagram.com/reel/DSnV2slinvN/

Στο καστ επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, η Σόφι Ραντλ (Άντα Σέλμπι), ο Στίβεν Γκρέιαμ και ο Πάκι Λι, ενώ στις νέες προσθήκες συγκαταλέγονται η Ρεμπέκα Φέργκιουσον και ο Τιμ Ροθ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ενώ το σενάριο είναι του δημιουργού της σειράς Στίβεν Νάιτ, ο οποίος έχει αναλάβει και τη συγγραφή της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Πότε κάνει πρεμιέρα η ταινία

Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου 2026, ενώ θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Παράλληλα, το BBC έχει ανακοινώσει την επιστροφή του σύμπαντος Peaky Blinders με δύο νέες τηλεοπτικές σειρές, που θα εστιάζουν σε μια νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι και θα διαδραματίζονται το 1953. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Κίλιαν Μέρφι θα εμφανιστεί εκ νέου, αν και θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

https://www.instagram.com/p/DSqnKOljNYG/

