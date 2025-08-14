Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται στο «Steve» τον διευθυντή ενός σχολείου στη δεκαετία του '90
Την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη, μετά το «Oppenheimer» και το «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», σηματοδοτεί η κυκλοφορία του τρέιλερ της ταινίας «Steve». Ο λόγος για τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι που πρωταγωνιστεί στο «Steve» ως ο διευθυντής ενός σχολείου στη δεκαετία του ‘90 για «απροσάρμοστα» παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία. Η ταινία είναι παραγωγή του Netflix και κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ πρόκειται για τη μεταφορά του μπεστ σέλερ «Shy» του Μαξ Πόρτερ.
Δείτε το τρέιλερ:
Δίπλα στον Κίλιαν Μέρφι εμφανίζονται οι Τρέισι Ούλμαν, Εμιλι Γουότσον κ.α. και η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.
Η επόμενη φορά που θα δούμε τον Κίλιαν Μέρφι στη μεγάλη οθόνη είναι στο «28 χρόνια μετά: Ο ναός των οστών» όπως και στο «The immortal man» του Τομ Χάρπερ που αποτελεί συνέχεια της σειράς «Peaky Blinders». Επιπλέον, τον περασμένο Μάιο είχε αναφερθεί στον ξένο Τύπο ότι ο βραβευμένος ηθοποιός συζητούσε να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ.
Η ταινία «Steve» θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 3 Οκτωβρίου.