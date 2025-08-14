Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται στο «Steve» τον διευθυντή ενός σχολείου στη δεκαετία του '90

Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη, μετά το «Oppenheimer» και το «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», σηματοδοτεί η κυκλοφορία του τρέιλερ της ταινίας «Steve». Ο λόγος για τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι που πρωταγωνιστεί στο «Steve» ως ο διευθυντής ενός σχολείου στη δεκαετία του ‘90 για «απροσάρμοστα» παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία. Η ταινία είναι παραγωγή του Netflix και κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ πρόκειται για τη μεταφορά του μπεστ σέλερ «Shy» του Μαξ Πόρτερ.

Δείτε το τρέιλερ:

Δίπλα στον Κίλιαν Μέρφι εμφανίζονται οι Τρέισι Ούλμαν, Εμιλι Γουότσον κ.α. και η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.

Η επόμενη φορά που θα δούμε τον Κίλιαν Μέρφι στη μεγάλη οθόνη είναι στο «28 χρόνια μετά: Ο ναός των οστών» όπως και στο «The immortal man» του Τομ Χάρπερ που αποτελεί συνέχεια της σειράς «Peaky Blinders». Επιπλέον, τον περασμένο Μάιο είχε αναφερθεί στον ξένο Τύπο ότι ο βραβευμένος ηθοποιός συζητούσε να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Η ταινία «Steve» θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 3 Οκτωβρίου.

