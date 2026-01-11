Ιστορικό κατόρθωμα: Στις «7 κορυφές» του κόσμου ο πρώτος ορειβάτης με διπλό ακρωτηριασμό

Ο Χάρι Μπούντα Μαγκάρ με διπλό ακρωτηριασμό (φέρει πόδια μέχρι το γόνατο) πάτησε την κορυφή του όρους Βίνσον (4.892μ.)

Ο Βρετανός βετεράνος πολέμου, Χάρι Μπούντα Μαγκάρ, έγραψε ιστορία την Τρίτη, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος με διπλό ακρωτηριασμό (φέρει πόδια μέχρι το γόνατο) που πατά την κορυφή του όρους Βίνσον στην Ανταρκτική. Με την ανάβαση αυτή, ολοκλήρωσε το επικό του εγχείρημα: την κατάκτηση των υψηλότερων κορυφών και των επτά ηπείρων.

Μια μάχη με τα στοιχεία της φύσης

Σε ηλικία 46 ετών, ο Μαγκάρ ολοκλήρωσε την αποστολή του ύστερα από μια εξαντλητική τριήμερη ανάβαση, παλεύοντας με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους -13 βαθμούς Κελσίου. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο SWNS, οι συνθήκες ήταν τόσο αντίξοες που χρειάστηκε κυριολεκτικά να σέρνεται στα τέσσερα για να φτάσει στην κορυφή.

«Μια αναπηρία δεν πρέπει να περιορίζει το μέγεθος των ονείρων σου», τόνισε ο βετεράνος από το Καντέρμπουρι. «Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσεις την προσέγγισή σου ή να σκεφτείς διαφορετικά, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις».

Από το ναδίρ στην κορυφή του κόσμου

Η διαδρομή του Μαγκάρ δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Έχασε και τα δύο του πόδια πριν από 15 χρόνια στο Αφγανιστάν, από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού (IED). Η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύτηκε από κατάθλιψη και εξαρτήσεις, μέχρι που βρήκε νέο νόημα ζωής στις περιπέτειες.

Πριν κατακτήσει το Έβερεστ το 2023, ο Μαγκάρ έδωσε μια άλλη μάχη: δικαστική. Χρειάστηκε να ανατρέψει την απαγόρευση των αρχών του Νεπάλ που εμπόδιζε ορειβάτες με αναπηρία να ανέβουν στο βουνό, ανοίγοντας τον δρόμο για χιλιάδες άλλους.

Η αποστολή μου είναι να εμπνέω τους άλλους

Για να επιτευχθεί το ακατόρθωτο, ο Μαγκάρ συνεργάστηκε με ειδικούς της εταιρείας Ottobock για τον σχεδιασμό ειδικών προσθέσεων, καθώς και με αλεξιπτωτιστές για τη δημιουργία μιας στολής κατάλληλης για τις ακραίες συνθήκες της Ανταρκτικής.

Για το έργο του και την προσφορά του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE).

«Αν μου δινόταν η ευκαιρία να πάρω πίσω τα πόδια μου σήμερα, θα αρνιόμουν. Η αποστολή μου πλέον είναι να εμπνέω και να βοηθώ τους άλλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό των 7 κορυφών (2019-2026)

Λευκό Όρος (Ευρώπη): Αύγουστος 2019 Κιλιμάντζαρο (Αφρική): Ιανουάριος 2020 Έβερεστ (Ασία): Μάιος 2023 Ντενάλι (Βόρεια Αμερική): Ιούνιος 2024 Ακονκάγκουα (Νότια Αμερική): Φεβρουάριος 2025 Πούντσακ Τζάγια (Ωκεανία): Οκτώβριος 2025 Όρος Βίνσον (Ανταρκτική): Ιανουάριος 2026

Ο Χάρι Μπούντα Μαγκάρ συνεχίζει να συγκεντρώνει χρήματα για οργανώσεις βετεράνων και ατόμων με αναπηρία, αποδεικνύοντας ότι ο μόνος πραγματικός περιορισμός είναι αυτός που θέτουμε εμείς στον εαυτό μας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork