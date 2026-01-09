Χρονοκάψουλα: Ένα σημείωμα από το 1972 σε απομονωμένη κορυφή

Έκπληξη προκάλεσε σε μία ομάδα Τούρκων ορειβατών η ανεύρεση ενός σημειώματος σε μια απομονωμένη κορυφή στα βουνά Kackar στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας, που άφησαν Ιταλοί συνάδερφοί τους, πριν από 54 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από περίπου ενάμιση μήνα, όταν κατά τη διάρκεια αναρρίχησης, οι Τούρκοι ορειβάτες παρατήρησαν μια δομή σε σχήμα καμινάδας που συνήθως αναφέρεται ως «κούκος κορυφής» και κατασκευάζεται από ορειβάτες για να σηματοδοτήσουν την παρουσία τους.

Μέσα σε ένα ανάποδο τενεκεδάκι στερεωμένο με πέτρες, βρήκαν ένα κομμάτι χαρτί τυλιγμένο σε πλαστικό που έφερε τη σημείωση: «20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin».

Μετά από έρευνα της ημερομηνίας, της διεύθυνσης και των ονομάτων που αναγράφονταν στο σημείωμα, η τουρκική ομάδα έμαθε ότι οι ορειβάτες ήταν μέλη του Club Alpino Italiano.

Αφού επικοινώνησαν με τον ορειβατικό σύλλογο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έμαθαν ότι το σημείωμα ανήκε στους Ιταλούς ορειβάτες Alleris Pizzur, Sisto Degan, Enzo Laconca, Gianni Martin και Ezio Migotto, οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή το 1972 και ήταν μεταξύ 23 και 32 ετών τότε.

Ο επικεφαλής της τουρκικής ορειβατικής ομάδας, δήλωσε ενθουσιασμένο απο τον την ανακάλυψη σημειώνοντας στο πρακτορείο Anadolu: «Ήταν σαν να εξαφανίστηκε η αίσθηση του χρόνου εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα σαν να ήταν εκεί λίγο πριν από εμάς. Ωστόσο, κανένας από τους πέντε από εμάς που φτάσαμε στην κορυφή εκείνη την ημέρα δεν ήταν ζωντανός όταν αυτό το σημείωμα αφέθηκε εκεί. Είναι απίστευτο».

Αποκάλυψε επίσης, ότι κατά την έρευνά τους, εντόπισαν επίσης μια τσεχοσλοβακική ομάδα έκανε μια ανάβαση το 1969.

«Είναι υπέροχο συναίσθημα. Το να ξέρεις ότι άλλοι ορειβάτες ήρθαν πριν από σένα και άφησαν αυτό το σημείωμα για σένα είναι σαν ένα γράμμα γραμμένο στο μέλλον», πρόσθεσε.